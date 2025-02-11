Азовское море затянут сетями от медуз

В Ростове-на-Дону состоялось заседание Азово-Черноморского научного-промыслового совета, на котором подвели итоги промысла в Азовском и Черном морях за 2024 год. Кроме того, во время мероприятия был поднять вопрос по реализации программы по снижению локального негативного воздействия медуз.