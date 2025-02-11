Азовское море затянут сетями от медуз

Posted 11 февраля, 11:38
Published 11 февраля, 11:38
Modified 11 февраля, 11:40
Updated 11 февраля, 11:40
В Ростове-на-Дону состоялось заседание Азово-Черноморского научного-промыслового совета, на котором подвели итоги промысла в Азовском и Черном морях за 2024 год. Кроме того, во время мероприятия был поднять вопрос по реализации программы по снижению локального негативного воздействия медуз.
Несмотря на то, что сейчас не существует методов масштабного снижения запасов желетелых без ущерба другим морским обитателям, специалисты АзНИИРХ разработали проект экспериментальной системы заграждающих растяжных сетей.
Сети позволят защитить орудия лова и пляжи от медуз. Систему попробуют внедрить в 2025–2026 годах. Кроме того, уже разрабатываются дополнительные средства предназначенные для вылова медуз.
Ранее из Красной книги исключили Черноморско-азовскую шемаю.