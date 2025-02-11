БАС: Открытие неба за счет технологических решений

Posted 11 февраля, 08:58
Published 11 февраля, 08:58
Modified 11 февраля, 09:00
Updated 11 февраля, 09:00
К 2030 году наша страна должна стать одним из мировых технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Эта цель была озвучена президентом России Владимиром Путиным в Тольятти на совещании с членами правительства и главами крупнейших предприятий в отрасли, пишет newizv.ru.
Гендиректор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих указал на то, что меры поддержки отрасли беспилотной авиации прописаны в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», функционирующем с 2024 года. В первую очередь инициатива направлена на модернизацию производственной базы и технологий.
Он рассказал, что ГТЛК приступила к деятельности в сегменте лизинга БПЛА в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года компания уже стала базовым заказчиком БАС. В вышеобозначенный период компания направила на развитие производства более 10 миллиардов рублей инвестиционных средств, заказав у 23 производителей свыше трех тысяч дронов.
Согласно комментарию Евгения Дитриха, большая часть этих средств пришлась на государственный гражданский заказ, по которому беспилотные летательные аппараты поставляются федеральным, региональным органам власти, госкомпаниям. На данный момент многие государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на текущий год.
Глава ООО «БАС» Алексей Варятченко подчеркнул, что сейчас развитие отрасли тормозится из-за отсутствия качественной нормативно-правовой базы.
Он считает, что к ее составлению стоит двигаться, применяя экспериментальные правовые режимы. Их механизмы, возможности необходимо масштабировать.
По словам Варятченко, в тех субъектах РФ, где это достаточно безопасно и где для этого существуют подходящие условия, важно разрешить полеты БПЛА. Действия по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должны осуществляться с соблюдением строгих нормативов безопасности за счет инновационных технологических решений. Он призывает масштабнее внедрять российские разработки, ранее проверенные на «Архипелаге-2024», — системы обнаружения, сопровождения дронов, их сквозной идентификации в режиме реального времени.
Результатом прошедшего в Тольятти совещания стало поручение Владимира Путина правительству создать проект нормативно-правовой базы применения гражданских БАС до 1 июня 2025 года. Если чиновники быстро справятся с подготовкой документации, появится возможность принять новую законодательную базу до конца года и первые гражданские беспилотники, весящие более 30 кг, начнут работать в России в 2026 году.