БАС: Открытие неба за счет технологических решений

По словам Варятченко, в тех субъектах РФ, где это достаточно безопасно и где для этого существуют подходящие условия, важно разрешить полеты БПЛА. Действия по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должны осуществляться с соблюдением строгих нормативов безопасности за счет инновационных технологических решений. Он призывает масштабнее внедрять российские разработки, ранее проверенные на «Архипелаге-2024», — системы обнаружения, сопровождения дронов, их сквозной идентификации в режиме реального времени.