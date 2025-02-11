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Posted 11 февраля, 08:28

Published 11 февраля, 08:28

Modified 11 февраля, 09:21

Updated 11 февраля, 09:21

Особняк Чернова в Ростове

Бизнес-центра не будет: суд в Ростове отказал лишить статуса ОКН особняк Чернова

11 февраля 2025, 08:28
Фото: rostovgazeta.ru. Особняк Чернова в Ростове

Суд в Ростове отказал лишить статуса ОКН особняк Чернова

Ростовский областной суд оставил без удовлетворения иск ООО «Новотекс» о лишении особняка Чернова статуса объекта культурного наследия регионального значения. Об этом в объединенной пресс-службе донских судов сообщили 11 февраля.

Судьба доходного дома Чернова на Буденновском, 17 решается уже не первый месяц. Владелец ООО «Новотекс» пытается лишить здание статуса ОКН с ноября 2024 года.

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Дом Чернова в Ростове
Дом Чернова в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

Как сообщала RostovGazeta, старинный дом купца признали объектом культурного наследия в 2023 году, когда общественники предположили, что на его месте могут создать бизнес-центр. Статус ОКН ограничил допустимую этажность.

По словам краеведа Геннадия Крольмана, особняк дореволюционный, дважды разрушенный во время войн и восстановленный после этого. Над зданием работали одни из ведущих архитекторов города.

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