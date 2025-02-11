Бизнес-центра не будет: суд в Ростове отказал лишить статуса ОКН особняк Чернова

Posted 11 февраля, 08:28
Published 11 февраля, 08:28
Modified 11 февраля, 09:21
Updated 11 февраля, 09:21
Судьба доходного дома Чернова на Буденновском, 17 решается уже не первый месяц. Владелец ООО «Новотекс» пытается лишить здание статуса ОКН с ноября 2024 года.
Как сообщала RostovGazeta, старинный дом купца признали объектом культурного наследия в 2023 году, когда общественники предположили, что на его месте могут создать бизнес-центр. Статус ОКН ограничил допустимую этажность.
По словам краеведа Геннадия Крольмана, особняк дореволюционный, дважды разрушенный во время войн и восстановленный после этого. Над зданием работали одни из ведущих архитекторов города.