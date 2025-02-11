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Posted 11 февраля, 12:04

Published 11 февраля, 12:04

Modified 11 февраля, 12:06

Updated 11 февраля, 12:06

Администрация Ростова

Больше 100 хищений бюджетных средств было выявлено в Ростове-на-Дону в 2024 году

11 февраля 2025, 12:04
Фото: rostovgazeta.ru. Администрация Ростова
Начальник УМВД Ростова-на-Дону Александр Козырев предоставил отчет о работе полиции за 2024 года. Сведения опубликованы на сайте администрации города.

На заседании Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва Козырев рассказал, что по итогам 12 месяцев 2024 года было задокументировано 1,4 тысячи преступлений, совершенных в сфере экономики. Из них более одной тысячи относятся к тяжким и особо тяжким злодеяниям. Также было выявлено 37 фактов дачи и 127 — получения взятки.

Кроме того, с января по декабрь прошлого года полицейские раскрыли по меньшей мере 200 преступлений против госслужбы и пресекли 109 фактов хищения бюджетных средств.

Также на заседании Гордумы объявили о досрочном сложении полномочий главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной и о выборах нового кандидата на эту должность.

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