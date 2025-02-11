Больше 100 хищений бюджетных средств было выявлено в Ростове-на-Дону в 2024 году

На заседании Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва Козырев рассказал, что по итогам 12 месяцев 2024 года было задокументировано 1,4 тысячи преступлений, совершенных в сфере экономики. Из них более одной тысячи относятся к тяжким и особо тяжким злодеяниям. Также было выявлено 37 фактов дачи и 127 — получения взятки.