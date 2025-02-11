rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 16:26

Published 11 февраля, 16:26

Modified 11 февраля, 16:28

Updated 11 февраля, 16:28

Четвертая за день авария оставила без тепла 350 многоэтажек в Ростове

Четвертая за день авария оставила без тепла 350 многоэтажек в Ростове

11 февраля 2025, 16:26
Фото: rostovgazeta.ru. Четвертая за день авария оставила без тепла 350 многоэтажек в Ростове
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин в своем телеграм-канале рассказал, что из-за крупной аварии в Советском районе на улице Толмачева без тепла останутся порядка 350 многоэтажек.

По его словам, повреждения получила тепломагистраль, снабжающая теплом центр Ростова. В итоге без отопления остались примерно около 350 многоэтажек на 14 улицах города.

«Теплоснабжение осуществляется по временной схеме, что позволит быстрее запустить отопление после ликвидации дефекта», — пишет Александр Скрябин.

По его словам, ремонтные работы по устранению порыва займут около суток.

Скрябин сообщил, когда дадут отопление оставшимся без тепла в мороз жителям Ростова
Узнать подробнее

Это — четвертая за день авария на теплотрассе. До этого без тепла до вечера остались жители сразу трех районов города.

Вдобавок, по данным синоптиков, в ближайшие сутки температура в Ростове опустится до -9 градусов.

Читайте также:
На оледеневшей трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись 10 машинВодитель иномарки влетел в фонарный столб в Ростове-на-Дону и погибВ Ростовской области на М-4 «Дон» столкнулись бензовоз и легковушка
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Авария#Тепло#Теплоснабжение#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика