Четвертая за день авария оставила без тепла 350 многоэтажек в Ростове

Posted 11 февраля, 16:26
Published 11 февраля, 16:26
Modified 11 февраля, 16:28
Updated 11 февраля, 16:28
По его словам, повреждения получила тепломагистраль, снабжающая теплом центр Ростова. В итоге без отопления остались примерно около 350 многоэтажек на 14 улицах города.
«Теплоснабжение осуществляется по временной схеме, что позволит быстрее запустить отопление после ликвидации дефекта», — пишет Александр Скрябин.
По его словам, ремонтные работы по устранению порыва займут около суток.
Это — четвертая за день авария на теплотрассе. До этого без тепла до вечера остались жители сразу трех районов города.
Вдобавок, по данным синоптиков, в ближайшие сутки температура в Ростове опустится до -9 градусов.