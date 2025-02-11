«Даже пожары тушить нечем»: район в Ростовской области каждый вечер остается без воды

Posted 11 февраля, 13:47
Published 11 февраля, 13:47
Modified 11 февраля, 13:49
Updated 11 февраля, 13:49
Жители Манычской рассказывают, что со вчерашнего дня во многих домах не осталось никакой воды — ни речной, ни питьевой.
«Ее отключили из-за низкого уровня воды в реке. Подвоза тоже нет», — говорит местная жительница Оксана.
И хотя на момент беседы с корреспондентом выяснилось, что подача ресурса восстановлена, жительница поделилась и другой проблемой. Оказалось, что воду в ряде населенных пунктах Багаевского района уже много лет подают по расписанию. Включают ресурс в 7.00 мск и выключают в 18.00 мск.
«С вопросом подачи воды я обращалась в Telegram-канал врио губернатора. А мне ответили, что вода подается техническая, но круглосуточно. А как же круглосуточно, если каждый вечер в шесть часов ее отключают? Я попыталась это донести, а меня заблокировали», — недоумевает Оксана.
Собеседница добавляет, что о подаче технического ресурса местные жители осведомлены. Все же видят, как в воде нередко встречается то песок, то листья.
«Минувшее лето было очень жарким. В станице происходило множество пожаров. А тушить их было нечем! Даже у меня во дворе был пожар, еле потушили. Проблема с водой у нас стоит очень серьезно», — сокрушается жительница станицы.
В администрации Багаевского района корреспонденту RostovGazeta объяснили, что для централизованного водоснабжения Маныча разработали проектную документацию. Она позволит обеспечить питьевой водой пять населенных пунктов района — Манычскую, Арпачин, Первомайский, Красный и Усьман.
«Сейчас просим финансирование у области», — подчеркнули в администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как сразу пять коммунальных аварий оставили жителей Ростова без воды.