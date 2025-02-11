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Posted 11 февраля, 13:47

Published 11 февраля, 13:47

Modified 11 февраля, 13:49

Updated 11 февраля, 13:49

станица Манычская Багаевского района.

«Даже пожары тушить нечем»: район в Ростовской области каждый вечер остается без воды

11 февраля 2025, 13:47
Фото: Яндекс. Карты. станица Манычская Багаевского района.

Жители района в Ростовской области каждый вечер остаются без воды

Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители станицы Манычская Багаевского района. Люди жалуются на отсутствие воды каждый вечер на протяжении многих лет.

Жители Манычской рассказывают, что со вчерашнего дня во многих домах не осталось никакой воды — ни речной, ни питьевой.

«Ее отключили из-за низкого уровня воды в реке. Подвоза тоже нет», — говорит местная жительница Оксана.

И хотя на момент беседы с корреспондентом выяснилось, что подача ресурса восстановлена, жительница поделилась и другой проблемой. Оказалось, что воду в ряде населенных пунктах Багаевского района уже много лет подают по расписанию. Включают ресурс в 7.00 мск и выключают в 18.00 мск.

«С вопросом подачи воды я обращалась в Telegram-канал врио губернатора. А мне ответили, что вода подается техническая, но круглосуточно. А как же круглосуточно, если каждый вечер в шесть часов ее отключают? Я попыталась это донести, а меня заблокировали», — недоумевает Оксана.
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Водопроводная вода
Водопроводная вода. Фото: 1MI

Собеседница добавляет, что о подаче технического ресурса местные жители осведомлены. Все же видят, как в воде нередко встречается то песок, то листья.

«Минувшее лето было очень жарким. В станице происходило множество пожаров. А тушить их было нечем! Даже у меня во дворе был пожар, еле потушили. Проблема с водой у нас стоит очень серьезно», — сокрушается жительница станицы.

В администрации Багаевского района корреспонденту RostovGazeta объяснили, что для централизованного водоснабжения Маныча разработали проектную документацию. Она позволит обеспечить питьевой водой пять населенных пунктов района — Манычскую, Арпачин, Первомайский, Красный и Усьман.

«Сейчас просим финансирование у области», — подчеркнули в администрации.

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