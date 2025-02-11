«Даже пожары тушить нечем»: район в Ростовской области каждый вечер остается без воды

И хотя на момент беседы с корреспондентом выяснилось, что подача ресурса восстановлена, жительница поделилась и другой проблемой. Оказалось, что воду в ряде населенных пунктах Багаевского района уже много лет подают по расписанию. Включают ресурс в 7.00 мск и выключают в 18.00 мск.