Депутаты Гордумы лишили Зинаиду Неярохину должности главы Ростова

Разделение должностей — вопрос уже решенный. Принять соответствующие изменения собирались после окончания срока полномочий депутатов VII созыва, однако после увольнения градоначальника Алексея Логвиненко, вероятно, ускорили процесс. Можно сказать, что сегодняшнее лишение должности главы города Зинаиды Неярохиной — чистая формальность.