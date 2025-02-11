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Posted 11 февраля, 08:39

Published 11 февраля, 08:39

Modified 11 февраля, 08:41

Updated 11 февраля, 08:41

Администрация Ростова

Депутаты Гордумы лишили Зинаиду Неярохину должности главы Ростова

11 февраля 2025, 08:39
Фото: rostovgazeta.ru. Администрация Ростова
Зинаиду Неярохину сняли с должности главы Ростова. Депутаты городской Думы приняли это решение единогласно в ходе заседания 11 февраля.

Серьезных перестановок из-за этого не последует. Должность «главы города» перейдет в качестве дополнения ко главе администрации Ростова.

— Мы в реестре муниципальных должностей разделяем должность председателя городской Думы — главы города на две: на должность главы города и должность председателя, — пояснила зампредседателя Думы донской столицы Татьяна Георгиева.
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Все депутаты, находившиеся на заседании, проголосовали «за».

Разделение должностей — вопрос уже решенный. Принять соответствующие изменения собирались после окончания срока полномочий депутатов VII созыва, однако после увольнения градоначальника Алексея Логвиненко, вероятно, ускорили процесс. Можно сказать, что сегодняшнее лишение должности главы города Зинаиды Неярохиной — чистая формальность.

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