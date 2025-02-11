Депутаты в Ростове переизбрали председателем Гордумы Зинаиду Неярохину

Posted 11 февраля, 09:09
Published 11 февраля, 09:09
Modified 11 февраля, 09:11
Updated 11 февраля, 09:11
Зампредседателя Гордумы Сергей Сухариев выступил перед депутатами, объяснив ситуацию с увольнением Зинаиды Неярохиной. Депутат уточнил, что в прошлом году, когда должности главы города и председателя Гордумы решили разделить, приняли новый областной закон. Он гласит, что после истечения срока полномочий действующего председателя Гордумы — главы города, глава города должен избираться городской Думой по итогам конкурса и возглавлять администрацию Ростова.
— В связи с уходом в отставку главы администрации Ростова Зинаида Васильевна приняла решение о своей досрочной отставке для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города уже сейчас, — пояснил Сергей Сухариев.
После этого отставку Зинаиды Неярохиной вынесли на голосование. Депутаты приняли решение единогласно.