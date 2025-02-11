Депутаты в Ростове переизбрали председателем Гордумы Зинаиду Неярохину

Зампредседателя Гордумы Сергей Сухариев выступил перед депутатами, объяснив ситуацию с увольнением Зинаиды Неярохиной. Депутат уточнил, что в прошлом году, когда должности главы города и председателя Гордумы решили разделить, приняли новый областной закон. Он гласит, что после истечения срока полномочий действующего председателя Гордумы — главы города, глава города должен избираться городской Думой по итогам конкурса и возглавлять администрацию Ростова.