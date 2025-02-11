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Posted 11 февраля, 09:09

Published 11 февраля, 09:09

Modified 11 февраля, 09:11

Updated 11 февраля, 09:11

Администрация Ростова

Депутаты в Ростове переизбрали председателем Гордумы Зинаиду Неярохину

11 февраля 2025, 09:09
Фото: rostovgazeta.ru. Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону депутаты городской Думы приняли отставку своего председателя. Такое решение народные избранники сделали единогласно в ходе заседания 11 февраля.

Зампредседателя Гордумы Сергей Сухариев выступил перед депутатами, объяснив ситуацию с увольнением Зинаиды Неярохиной. Депутат уточнил, что в прошлом году, когда должности главы города и председателя Гордумы решили разделить, приняли новый областной закон. Он гласит, что после истечения срока полномочий действующего председателя Гордумы — главы города, глава города должен избираться городской Думой по итогам конкурса и возглавлять администрацию Ростова.

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Зинаида Неярохина
Зинаида Неярохина. Фото: Администрация Ростова

— В связи с уходом в отставку главы администрации Ростова Зинаида Васильевна приняла решение о своей досрочной отставке для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города уже сейчас, — пояснил Сергей Сухариев.

После этого отставку Зинаиды Неярохиной вынесли на голосование. Депутаты приняли решение единогласно.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Конкурс#Городская Дума#Отставка#Гордума#Зинаида Неярохина#Глава города
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