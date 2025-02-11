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Posted 11 февраля, 07:33

Published 11 февраля, 07:33

Modified 11 февраля, 07:35

Updated 11 февраля, 07:35

Морозная ночь в Ростове

До -10 градусов похолодает в Ростове-на-Дону. Сколько еще продержатся морозы?

11 февраля 2025, 07:33
Фото: rostovgazeta.ru. Морозная ночь в Ростове

До -10 градусов похолодает в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону находится во власти по-настоящему зимней погоды. На этой неделе температура воздуха опустится до -10 градусов Цельсия, информируют синоптики.

Во вторник, 11 февраля, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха опустится до -4, а ночью — до -10 градусов Цельсия. Ветер ожидается северо-восточный до 8 метров в секунду.

В среду и четверг, 12 и 13 февраля, будет пасмурно, но без осадков. Температурный диапазон будет варьироваться от -9 до -2 градусов, скорость ветра составит 5-7 метров в секунду.

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Добавим, что на выходных столбики термометров поднимутся до +2 градусов тепла и начнутся ливни в сочетании со снегопадом. Однако уже на следующей неделе вновь резко похолодает до -10 градусов.

Ранее берега водоемов Ростовской области покрылись мертвой рыбой из-за экстремально ветреной погоды.

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