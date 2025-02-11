До -10 градусов похолодает в Ростове-на-Дону. Сколько еще продержатся морозы?

Posted 11 февраля, 07:33
Published 11 февраля, 07:33
Modified 11 февраля, 07:35
Updated 11 февраля, 07:35
Во вторник, 11 февраля, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха опустится до -4, а ночью — до -10 градусов Цельсия. Ветер ожидается северо-восточный до 8 метров в секунду.
В среду и четверг, 12 и 13 февраля, будет пасмурно, но без осадков. Температурный диапазон будет варьироваться от -9 до -2 градусов, скорость ветра составит 5-7 метров в секунду.
Добавим, что на выходных столбики термометров поднимутся до +2 градусов тепла и начнутся ливни в сочетании со снегопадом. Однако уже на следующей неделе вновь резко похолодает до -10 градусов.
Ранее берега водоемов Ростовской области покрылись мертвой рыбой из-за экстремально ветреной погоды.