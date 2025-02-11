Экономист Дудчак назвал проект короткого дня по пятницам от депутата Нилова утопией

Posted 11 февраля, 11:10
Published 11 февраля, 11:10
Modified 11 февраля, 11:12
Updated 11 февраля, 11:12
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова о введении в нашей стране сокращенного рабочего дня по пятницам.
Специалист посчитал данную идею весьма интересной и отметил, что в теории это позволит больше времени уделять семье и здоровью. Однако, по его мнению, в современных реалиях данная инициатива может принести некоторые проблемы.
Собеседник издания выразил сомнение в том, что работодатели в таком случае не снизят зарплату пропорционально сокращению количества рабочих часов. Дудчак считает, что данная инициатива, на сегодняшний день, является скорее популистской, чем реально реализуемой. Возможно, в случае заметного увеличения производительности труда её удастся когда-нибудь реализовать, но сейчас это утопическая идея.
Эксперт также добавил, что не все профессии могут позволить себе сократить рабочий день в пятницу. Например, пациентов в медицинских учреждениях от этого меньше не станет, особенно учитывая нехватку специалистов в данной области. Также сокращенный день вряд ли получится ввести для педагогов.