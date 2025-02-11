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Posted 11 февраля, 11:10

Published 11 февраля, 11:10

Modified 11 февраля, 11:12

Updated 11 февраля, 11:12

Экономист Дудчак назвал проект короткого дня по пятницам от депутата Нилова утопией

11 февраля 2025, 11:10
Эксперт сомневается, что работодатели при введении сокращенного дня оставят зарплаты на прежнем уровне.

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова о введении в нашей стране сокращенного рабочего дня по пятницам.

Специалист посчитал данную идею весьма интересной и отметил, что в теории это позволит больше времени уделять семье и здоровью. Однако, по его мнению, в современных реалиях данная инициатива может принести некоторые проблемы.

Собеседник издания выразил сомнение в том, что работодатели в таком случае не снизят зарплату пропорционально сокращению количества рабочих часов. Дудчак считает, что данная инициатива, на сегодняшний день, является скорее популистской, чем реально реализуемой. Возможно, в случае заметного увеличения производительности труда её удастся когда-нибудь реализовать, но сейчас это утопическая идея.

Эксперт также добавил, что не все профессии могут позволить себе сократить рабочий день в пятницу. Например, пациентов в медицинских учреждениях от этого меньше не станет, особенно учитывая нехватку специалистов в данной области. Также сокращенный день вряд ли получится ввести для педагогов.

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