Экономист Дудчак назвал проект короткого дня по пятницам от депутата Нилова утопией

Эксперт также добавил, что не все профессии могут позволить себе сократить рабочий день в пятницу. Например, пациентов в медицинских учреждениях от этого меньше не станет, особенно учитывая нехватку специалистов в данной области. Также сокращенный день вряд ли получится ввести для педагогов.