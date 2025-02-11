Главу Ростова-на-Дону выберут 11 марта

В ходе заседания Татьяна Георгиева зампредседателя Гордумы выступила с докладом, в котором пояснила, что в связи с принятием двух законов в апреле 2024 года в Ростове-на-Дону изменяется структура органов местного самоуправления после истечения срока полномочий главы города или в случае его досрочной отставки.