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Posted 11 февраля, 09:08

Published 11 февраля, 09:08

Modified 11 февраля, 09:10

Updated 11 февраля, 09:10

Администрациия Ростова

Главу Ростова-на-Дону выберут 11 марта

11 февраля 2025, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru. Администрациия Ростова
В Ростове-на-Дону назначили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом стало известно входе 30-го заседания Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва.

В ходе заседания Татьяна Георгиева зампредседателя Гордумы выступила с докладом, в котором пояснила, что в связи с принятием двух законов в апреле 2024 года в Ростове-на-Дону изменяется структура органов местного самоуправления после истечения срока полномочий главы города или в случае его досрочной отставки.

Так как Дума приняла досрочную отставку главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной, о которой стало известно во вторник, 11 февраля, то соответственно в городе пройдет конкурс на избрание нового главы.

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Было принято решение назначить выбор кандидатур на освободившийся пост на 10.00 мск 10 марта. Голосование за двух кандидатов, прошедших конкурсный отбор состоится в ходе внеочередного заседания Гордумы 11 марта. Таким образом, имя нового главы города будет объявлено в тот же день.

Ранее стало известно, кто займет пост замглавы в Ростовской области после ухода Артемова.

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