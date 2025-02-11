Главу Ростова-на-Дону выберут 11 марта

Posted 11 февраля, 09:08
Published 11 февраля, 09:08
Modified 11 февраля, 09:10
Updated 11 февраля, 09:10
В ходе заседания Татьяна Георгиева зампредседателя Гордумы выступила с докладом, в котором пояснила, что в связи с принятием двух законов в апреле 2024 года в Ростове-на-Дону изменяется структура органов местного самоуправления после истечения срока полномочий главы города или в случае его досрочной отставки.
Так как Дума приняла досрочную отставку главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной, о которой стало известно во вторник, 11 февраля, то соответственно в городе пройдет конкурс на избрание нового главы.
Было принято решение назначить выбор кандидатур на освободившийся пост на 10.00 мск 10 марта. Голосование за двух кандидатов, прошедших конкурсный отбор состоится в ходе внеочередного заседания Гордумы 11 марта. Таким образом, имя нового главы города будет объявлено в тот же день.
Ранее стало известно, кто займет пост замглавы в Ростовской области после ухода Артемова.