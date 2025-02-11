«Глаза опухли и покраснели»: как продавцы косметики наживаются на жителях Ростова

Posted 11 февраля, 15:24
Published 11 февраля, 15:24
Modified 11 февраля, 15:26
Updated 11 февраля, 15:26
Западные санкции 2022 года отразились на ассортименте множества категорий товаров: от автомобилей, одежды, лекарств и пищевых продуктов до косметики и парфюмерии. По данным международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM, около 80% отечественного косметического рынка контролировали иностранные бренды. Уже к 2023 году их количество упало до 65%, сказано в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента, которое находится в распоряжении «РИА Новости». Несмотря на то, что возможности легально реализовывать бьюти-средства от ушедших брендов у продавцов больше нет, такую косметику все еще можно найти на маркетплейсах и в ассортименте частных байеров.
При этом в октябре 2024 года стало известно, что почти 60% обращений россиян в Роспотребнадзор связаны с жалобами на качество косметической продукции. Автор предложения по усилению контроля за производителями и продавцами косметики председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в своем письме к вице-премьеру Денису Мантурову и главе Минпромторга Антону Алиханову отметил несколько главных недостатков бьюти-продукции, реализующейся на российском рынке. Так, по его мнению, 95% декоративной, уходовой, в том числе и аптечной косметики, содержит информацию о составе на латинице, на 60% продуктов указывают информацию о составе нечитаемым шрифтом или с подменными названиями еще 30% товаров в этой категории отпускается покупателям без информации о составе. Потребители чаще всего жалуются на раздражение, аллергию и кожные заболевания.
Жительница Ростова-на-Дону Ксения Лаврова (собеседница пожелала не указывать настоящей фамилии) рассказала корреспонденту RostovGazeta, что новый 2025 год ей пришлось встречать с отекшими веками из-за опробованной накануне праздника новой туши для ресниц.
«Я несколько лет подряд пользовалась тушью одной и той же американской фирмы. Все время покупала с запасом 2-3 флакона и в декабре закончился последний. Поехала в магазин покупать. Консультант сказала, что ее в наличии уже давно нет», — рассказывает Ксения.
Ту самую тушь Ксении в тот же день удалось найти на одном из популярных маркетплейсов.
«Мне тогда не показалось подозрительным, что она стоила на 700 рублей дешевле, чем я ее обычно покупала. Подумала, что это новогодние скидки. Даже когда распаковывала сомнений не было. Тушь такая же, как все те, которыми я столько лет пользовалась. Только консистенция мне показалась чуть засохшей, но я подумала, что просто на холодном складе долго лежала», — добавляет собеседница RostovGazeta.
Однако спустя час после нанесения Ксения ощутила жжение на веках, глаза покраснели.
«Ощущения были как при конъюнктивите. Я сразу умылась, но на утро на слизистых была корка и веки опухшие. Офтальмолог взял мазки и сказал, что это аллергическая реакция, скорее всего, именно на тушь», — рассказывает дончанка.
Необычные симптомы, по словам Ксении, заставили ее перепроверить отзывы других покупателей на тушь.
«Когда я покупала, к отзывам особо не присматривалась. Брала же то, что всегда покупала. Зашла — и оказывается, я такая не одна. Много у кого была похожая реакция, женщины писали, что тушь подделка. Я достала старый флакон. Хорошо, что не успела выкинуть. И действительно, шрифт немного отличается. Там, где на старой туши текст, все знаки и даты выбиты прямо на пластике, на туши из маркетплейса написано на наклейке, которую легко снять и переклеить. А покопавшись побольше, я узнала, что этот производитель вообще ушел из России в 2022 и нельзя так просто купить оригинальный товар», — говорит Ксения.
С похожей проблемой столкнулась ростовчанка Инна Литвинова. В социальных сетях она нашла байера, который по индивидуальному заказу может купить косметику и одежду за границей, а затем самостоятельно или при помощи служб доставки передать посылку клиенту. Все это — с наценкой 30-60% от начальной цены товара.
«Одним из кремов, который я заказывала, я уже пользовалась раньше. Покупала его в сетевом магазине. Все остальное новое для меня — несколько помад, духи и палетка теней. Косметика люкс-сегмента, стоила недешево и байер заверила, что покупает все только в официальных магазинах брендов в Европе», — рассказывает ростовчанка.
Духи и тени, по словам Инны, оказались в порядке. А вот крем имел неприятный запах и неоднородную консистенцию.
«Крем просто расслоился, сверху была какая-то жидкость, что-то маслянистое, комки. Срока изготовления на упаковке я не нашла. Байер отказалась объяснять, где покупала товар, не приложила чеки и через какое-то время перестала выходить на контакт, профиль оказался заблокирован», — говорит собеседница RostovGazeta.
Она добавляет, что крем по нескольким признакам оказался подделкой. На официальном сайте бренда Инна нашла инструкцию производителя о том, как отличить настоящий товар от фальсификата.
«Серийный номер на сайте не пробивался, не было голографической наклейки, защиты от вскрытия на упаковке, номера партии и даты изготовления. В остальном — внешний вид от оригинала не отличить. Намазать это на лицо я не рискнула», — заключает Инна.
Ростовский визажист Ирина Могилева считает, что уход зарубежных брендов косметики только подстегнул сегмент создания реплик к развитию.
«Раньше мы имели подделки на дорогие бренды и уже по цене или месту покупки, можно было понять, что перед вами. Сейчас, когда бренды ушли, стали появляться их реплики по цене оригинала или даже дороже. Этот обман рассчитан на тех, кто раньше пользовался оригинальным товаром и теперь хочет продолжать пользоваться теми же продуктами. Потребитель зачастую даже не знает, что покупает подделку с непонятным составом и низкой себестоимостью», — объясняет эксперт.
Дополнительно поднимают популярность поддельной косметики, по мнению Ирины Могилевой, русскоязычные блогеры, живущие за рубежом.
«Эти люди имеют доступ к тем брендам, которых у нас нет, они об этом могут даже не знать. И в своих блогах они часто показывают эти средства так, что они должны быть у каждой без исключения. У аудитории при этом либо нет денег на люксовую косметику, либо самой этой косметики в официальных местах продажи. И они идут на маркетплейсы, где продается что-то в таких же флаконах, дешевле и, естественно, поддельное», — считает визажист.
Нет ничего плохого в том, чтобы купить сумку — точную копию дорогостоящей оригинальной модели, замечает Ирина Могилева. Но фейковая косметика может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Экономия при последующих затратах на лечение сомнительная.
Визажист предупреждает, что поддельная косметика может иметь отличный от указанного на упаковке состав.
«Это, по сути, текст, скопированный у оригинала. Дешевую косметику будут делать из дешевых компонентов с совершенно другими характеристиками и названиями», — поясняет эксперт.
Неизвестные ингредиенты в составе косметических средств, говорит Ирина Могилева, могут вызывать аллергические реакции, инфекции слизистых и кожи. Поддельные уходовые средства могут вызвать воспаления, пересушить кожу и нарушить ее барьерную функцию, гормональный баланс, не выполнять заявленных функций.
Перед использованием любой новой косметики визажист советует нанести небольшое количество средства на запястье или тыльную сторону ладони. Если аллергической реакции не последовало — косметику можно попробовать на то место, для которого она предназначена.
«Самая опасная из подделок — косметика для глаз. Она контактирует со слизистой, может легко перенести туда инфекции, вызвать воспаления. Хуже всего — косметика с блестками. В дешевой косметике могут использоваться некачественные закрепляющие компоненты и неправильные блестки — слишком крупные, острые и жесткие, не биоразлагаемые, с аллергенами в составе. Они могут ранить глаз и даже вызвать нарушения зрения», — предостерегает визажист.
Наиболее безвредные из всего косметического многообразия фальсификатов, по мнению Ирины Могилевой, духи.
«Аллергию могут вызвать даже качественные духи, это индивидуально. Если мы говорим о распыляющихся духах, то фальсификат скорее всего будет иметь нестойкий и далекий от оригинала аромат и, возможно, красители в составе, которые могут оставаться на одежде. Серьезных проблем при правильной эксплуатации быть не должно», — считает эксперт.
Визажист рекомендует ростовчанам не тратить деньги на поддельную косметику дорогих брендов, надеясь получить качество оригинала. По мнению Ирины Могилевой, стоит присмотреться к брендам отечественных производителей, которые производят бьюти-товары, соответствующие государственным требованиям.
Согласно данным члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анны Дычевой, в течении последних двух лет отечественных брендов косметики и парфюмерии стало вдвое больше, доля российских товаров на рынке в этой категории составила более 40%.
«Огромный плюс наших брендов, даже в сравнении с зарубежными оригиналами — они хорошо знают своих потребителей, их цветотип, особенности жизни, погоды, которую должен выдерживать макияж. Они учитывают наши потребительские запросы и возможности», — отмечает визажист.
Байер из Ростова-на-Дону Александра Майкопская объясняет, на что обратить внимание при выборе косметики, чтобы не нарваться на подделку.
Основное правило — покупать только там, где бренд косметики официально представлен производителем. Это могут быть сетевые офлайн-магазины, бутики бренда или магазины производителя на маркетплейсах.
«Перед покупкой изучите упаковку: на ней должны быть знаки государственной регистрации, координаты и наименование производителя, состав, инструкция. Цена должна соответствовать позиционированию бренда. Если люксовая косметика стоит в 10 раз дешевле, чем заявлено на официальном сайте бренда — повод задуматься о подлинности. Дорогостоящие компоненты, проработанная упаковка и хороший маркетинг не могут стоить дешево», — заявляет байер.
Дополнительно о происхождении косметики может рассказать ее внешний вид: «швы» и зазубрины на пластиковых флаконах, криво нанесенные надписи и наклейки, нестойкая краска и ошибки в орфографии могут являться признаками поддельной продукции.
Наличие в продаже продукции с функционалом, дизайном, оттенками или форматами, о которых не заявлял бренд на своем официальном ресурсе, по мнению эксперта, тоже «звоночек» фальсификата.
Если у покупателя остались сомнения в подлинности косметического средства, Александра Майкопская советует воспользоваться специальными приложениями и сайтами по проверке штрих-кодов. При наведении камеры телефона на место упаковки товара, где указан штрих-код, приложение подскажет, является ли он настоящим, выведет реальное наименование производителя и страну изготовления.
«В офлайн-магазине вы всегда можете обратиться к консультанту или администратору за товарно-сопроводительной документацией на косметику, в конце обычно указываются данные поставщика, подписи, печати. Сам сертификат о подлинности или соответствии вам предоставлять не обязаны, но в товарно-сопроводительной документации указано их наличие, этого достаточно. Если вам отказываются предоставлять документы на косметику — покупать ее у данного продавца не стоит, она может оказаться некачественной», — рекомендует байер.
Александра Майкопская замечает, что при желании приобрести косметику непредставленного в России бренда, стоит обратиться к проверенному байеру. Выбирать человека, которому нужно доверить список покупок и деньги, можно по нескольким критериям: закупщик должен иметь прозрачную систему расчета и договор, который обезопасит обе стороны от случаев мошенничества. Ответственный байер, по мнению Александры Майкопской, специализируется на закупке определенных брендов, особенности и места продажи он хорошо знает, обладает подробными знаниями о продукции и может по требованию предоставить необходимую документацию. Он также не возьмется за приобретение и доставку товаров, которые не соответствуют российским стандартам качества или запрещены к ввозу в страну.
«Если вам предлагают за несколько дней доставить товар из США или Южной Америки — закрывайте диалог. Настоящий байер всегда будет указывать реальные сроки доставки, которые соответствуют вашей и его геопозиции. Это нормально — ждать заказ из другой точки мира 2-3 или больше недель», — замечает эксперт.
Александра Майкопская добавляет, что покупка товара у байера не может быть дешевле рыночной стоимости товара. Байер с заниженным прайсом на свои услуги, по ее мнению, в большинстве случае окажется мошенником.
«Ценообразование у байеров складывается из того, что оплату за заказ они получают в рублях, а тратят в местной валюте. Учитывается ее курс, затраты на сам товар, упаковку — чтобы ничего не повредилось при перевозке, косметика — хрупкий товар. Таможенные затраты и пересылка, плюс перемещение самого байера между странами и остаток на прибыль. Из этого складывается наценка и в то же время гарантия на подлинность», — поясняет эксперт.
Иногда о том, что косметика оказалась поддельной, потребители узнают уже после покупки. Как правило, продавцы отказываются принимать на возврат использованные средства, даже если факт их несоответствия оригиналу на лицо.
Ростовский юрист Юрий Мартынов советует ростовчанам, которые пострадали от фальсифицированных косметических средств обратиться за помощью к врачу и задокументировать факт причиненного вреда.
«Упаковку средства и чек нужно сохранить. Они потребуются для дальнейшего расследования. С жалобой нужно обратиться в Роспотребнадзор или в суд. Обязательно укажите в жалобе данные о продавце, подробное описание товара — бренд, предназначение, наименование, объем, формат, дату и место покупки. Опишите, что произошло и, при наличии, приложите доказательства — фото, видео, медицинские заключения», — рекомендует юрист.
По словам Юрия Мартынова, если факт реализации косметики, которая не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности косметической продукции» или Закону «О качестве и безопасности продукции», получится доказать, потребитель имеет право получить компенсацию морального вреда и возмещение убытков.
«Если получится собрать достаточное количество жалоб на один и тот же товар, подкрепить их экспертизами, можно попробовать добиться решения Роспотребнадзора или суда об изъятии некачественной и вредной косметики. Но это, как правило, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Тем более, если товар ввезен в страну нелегально, трудно будет установить подлинные данные производителя», — считает юрист.
В июне 2022 года в России был принят закон о легализации параллельного импорта. Он позволяет предпринимателям ввозить в страну некоторые категории товаров без разрешения правообладателей. Этим, замечает Юрий Мартынов, пользуются изготовители подделок.
По его словам, они могут заверять покупателей о том, то косметика была ввезена по параллельному импорту и является подлинной. Однако в соответствии с тем же законом, продавец обязан предоставлять покупателю сведения о происхождении товара.
Ранее RostovGazeta писала о том, что бренд Levi’s выиграл суд о подделке джинсов донскими ИП.