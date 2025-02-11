«Глаза опухли и покраснели»: как продавцы косметики наживаются на жителях Ростова

«Когда я покупала, к отзывам особо не присматривалась. Брала же то, что всегда покупала. Зашла — и оказывается, я такая не одна. Много у кого была похожая реакция, женщины писали, что тушь подделка. Я достала старый флакон. Хорошо, что не успела выкинуть. И действительно, шрифт немного отличается. Там, где на старой туши текст, все знаки и даты выбиты прямо на пластике, на туши из маркетплейса написано на наклейке, которую легко снять и переклеить. А покопавшись побольше, я узнала, что этот производитель вообще ушел из России в 2022 и нельзя так просто купить оригинальный товар», — говорит Ксения.