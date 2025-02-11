Карты, деньги, Бортич: начались съемки комедийного сериала «Нам покер» для Wink. ru

Всё началось с решения трех соседей по квартире заработать денег: Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Подпольный бизнес как игра сперва кажется им забавной. Но безобидное быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит начинающих воротил перед выбором — стать партнерами «под крышей» или тюрьма. Теперь организаторы казино вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.