Минприроды Ростовской области представило третье издание Красной книги нашего региона

— По сравнению с другими видами численность шамаи действительно увеличилась и мы исключили ее из Красной книги Ростовской области. Этому способствовала большая работа. За последние пять лет, благодаря предприятиям, численность молоди была увеличена с 300 тысяч до 1 млн, которая и выпускалась для восстановления популяции. В настоящее время Минсельхозом РФ и Росрыболовством вносится изменения в правила ловли шамаи. Ведется работа на федеральном уровне, с целью утвердить правила вылова проходной шамаи на территории нашего региона. Как только эти правила будут установлены, Минсельхоз области доведёт информацию до всех рыбаков, а пока вылов ее запрещен, — подчеркнул Михаил Фишкин.