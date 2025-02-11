Минприроды Ростовской области представило третье издание Красной книги нашего региона

Posted 11 февраля, 15:04
Published 11 февраля, 15:04
Modified 11 февраля, 15:06
Updated 11 февраля, 15:06
В торжественной обстановке печатные издания были переданы ректору ЮФУ, директору ЮНЦ РАН и представителям другим научным объединениям. Книги вручал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.
Выход третьего издания Красной книги Ростовской области был организован в 2024 году. Книга представляет собой двухтомник, где одна книга касается растений и грибов, а другая — царства животных.
Во время своего выступления Михаил Фишкин отметил вклад зоологов и ботаников, благодаря которым это издание появилось на свет. По его словам, этот труд стал результатом десятилетней работы по отслеживанию изменения численности животных и растений на территории нашего региона.
— В 2004 году в Ростовской области вышло первое издание Красной книги. В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» ежегодно в муниципальных образованиях осуществляется мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. На эти цели за период с 2014 по 2024 годы из областного бюджета было направлено более 24 млн рублей. По результатам анализа и систематизации результатов мониторинга за десятилетний период в 2023 году Южным федеральным университетом, Южным научным центром Российской академии наук были подготовлены проекты новых перечней видов дикорастущих растений и грибов, животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области и исключенных из нее, — пояснил Михаил Фишкин.
В третье издание Красной книги Ростовской области вошло 254 объекта животного мира и 261 объект растительного мира (в том числе 41 вид грибов и 220 видов растений). Перечни видов были утверждены приказом Минприроды Ростовской области (от 22.12.2023 № 376) и размещены в общем доступе в сети «Интернет». Проводя параллель со вторым изданием, которые вышло десять лет назад, стоит напомнить, что количество объектов животного мира составляло 217, а растительного — 273 среди которых насчитывалось 49 видов грибов и 224 вида растений.
Спрашивали Михаила Фишкина и о вылове шамаи в реке Дон. Ведь не так давно новостные ленты нашего региона писали, что этот вид рыбы был исключен из Красной книги нашего региона. на этот вопрос министр природных ресурсов и экологии Ростовской области ответил однозначно — ловить пока еще нельзя.
— По сравнению с другими видами численность шамаи действительно увеличилась и мы исключили ее из Красной книги Ростовской области. Этому способствовала большая работа. За последние пять лет, благодаря предприятиям, численность молоди была увеличена с 300 тысяч до 1 млн, которая и выпускалась для восстановления популяции. В настоящее время Минсельхозом РФ и Росрыболовством вносится изменения в правила ловли шамаи. Ведется работа на федеральном уровне, с целью утвердить правила вылова проходной шамаи на территории нашего региона. Как только эти правила будут установлены, Минсельхоз области доведёт информацию до всех рыбаков, а пока вылов ее запрещен, — подчеркнул Михаил Фишкин.
Напомнил министр и о стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, которая направлена на сохранение биологического разнообразия донского края. Она состоит не только в ведении Красной книги, но и в создании особо охраняемых территорий, развитии экологического туризма и сохранении объектов живого мира. Все меры выполняются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (от 07.05.2024 № 309) «О Национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» которые касаются сохранения биологического разнообразия, устойчивого развитие особо охраняемых природных территорий для достижения Национальной цели «Экологическое благополучие».
Добавим, что ознакомиться с новым изданием Красной книги Ростовской области вы можете на сайте министерства природы и экологии нашего региона. Там доступен электронный вариант третьего издания.