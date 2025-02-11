Минсельхоз изменит правила рыбалки на реке Дон

Ранее RostovGazeta писала, что из Красной книги убрали шемаю. Дело в том, что в регионе наладили искусственное воспроизводство данного вида. Рыбу стали выпускать в объеме до одного миллиона. Добыча шемаи все еще находится под запретом, поскольку на законодательном уровне изменения еще не были приняты.