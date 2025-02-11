Минсельхоз изменит правила рыбалки на реке Дон

Posted 11 февраля, 15:31
Published 11 февраля, 15:31
Modified 11 февраля, 15:33
Updated 11 февраля, 15:33
Ранее RostovGazeta писала, что из Красной книги убрали шемаю. Дело в том, что в регионе наладили искусственное воспроизводство данного вида. Рыбу стали выпускать в объеме до одного миллиона. Добыча шемаи все еще находится под запретом, поскольку на законодательном уровне изменения еще не были приняты.
Как сообщил источник, вылов редкой рыбы собираются легализовать после установления правил рыбалки. Изменения находятся в процессе разработки российским Минсельхозом. До этого момента охота на шемаю будет считаться незаконной.
«Как только правила будут установлены, Минсельхоз Ростовской области о них сообщит, и тогда можно будет осуществлять вылов рыбы», — уточнил министр.