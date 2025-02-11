Мороз -25 градусов зафиксирован в Ростовской области 10 февраля

В Шолоховском районе столбик термометра показал около -17 градусов, в хуторе Малахове Миллеровского района и поселке Чертково — до -18. В станице Вешенской похолодало до -20, а в Гуково и хуторе Грай-Воронец Миллеровского района — даже еще ниже (около -21). Самое морозное утро оказалось в селе Алексеево-Лозовском Чертковского района. Там термометр показал почти -25 градусов.