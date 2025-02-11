Мороз -25 градусов зафиксирован в Ростовской области 10 февраля

Posted 11 февраля, 07:17
Published 11 февраля, 07:17
Modified 11 февраля, 07:19
Updated 11 февраля, 07:19
В основном впечатлениями делились люди, проживающие на севере региона. Например, в Каменске-Шахтинском ударили морозы до -13 градусов. А в слободе Кашары — все -19. Столько же было утром в станице Митякинской Тарасовского района.
В Шолоховском районе столбик термометра показал около -17 градусов, в хуторе Малахове Миллеровского района и поселке Чертково — до -18. В станице Вешенской похолодало до -20, а в Гуково и хуторе Грай-Воронец Миллеровского района — даже еще ниже (около -21). Самое морозное утро оказалось в селе Алексеево-Лозовском Чертковского района. Там термометр показал почти -25 градусов.
В донской столице тем временем температура опустилась только до -10 градусов. Хотя по ощущениям, как сообщает «Яндекс.Погода», там будто все -15.
Ранее стал известен прогноз на весь февраль в Ростовской области.