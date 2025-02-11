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Posted 11 февраля, 07:17

Published 11 февраля, 07:17

Modified 11 февраля, 07:19

Updated 11 февраля, 07:19

Морозный день в Ростове

Мороз -25 градусов зафиксирован в Ростовской области 10 февраля

11 февраля 2025, 07:17
Фото: rostovgazeta.ru. Морозный день в Ростове
В Ростовской области за ночь 11 февраля воздух остыл до -20 градусов, а в некоторых муниципалитетах — даже ниже. Фотографиями термометров местные жители поделились в соцсетях ранним утром.

В основном впечатлениями делились люди, проживающие на севере региона. Например, в Каменске-Шахтинском ударили морозы до -13 градусов. А в слободе Кашары — все -19. Столько же было утром в станице Митякинской Тарасовского района.

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В Шолоховском районе столбик термометра показал около -17 градусов, в хуторе Малахове Миллеровского района и поселке Чертково — до -18. В станице Вешенской похолодало до -20, а в Гуково и хуторе Грай-Воронец Миллеровского района — даже еще ниже (около -21). Самое морозное утро оказалось в селе Алексеево-Лозовском Чертковского района. Там термометр показал почти -25 градусов.

В донской столице тем временем температура опустилась только до -10 градусов. Хотя по ощущениям, как сообщает «Яндекс.Погода», там будто все -15.

Ранее стал известен прогноз на весь февраль в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Гуково#Вешенская#Шолоховский район#Температура#Чертково#Донская столица
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