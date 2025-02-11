rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 13:49

Published 11 февраля, 13:49

Modified 11 февраля, 13:51

Updated 11 февраля, 13:51

Подразделение войсковой ПВО

«Не выходите на улицу»: авиационную опасность объявили по северу Ростовской области

11 февраля 2025, 13:49
Фото: mil.ru. Подразделение войсковой ПВО

Авиационную опасность объявили по северу Ростовской области 11 февраля

Авиационную опасность объявили 11 января в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщили в приложении экстренной информации РСЧС.

Угрозу авиационной атаки объявили в Миллеровском районе в 13.10 мск. Позже, в 15.58 мск, экстренные сообщения пришли жителям Тарасовского и Чертковского районов, а также Каменска и Гуково.

«Укройтесь в помещениях без окон, не выходите на улицу, сохраняйте спокойствие», — пишет приложение экстренной информации РСЧС.
В районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
Узнать подробнее

Ранее силы противовоздушной обороны разгромили более десятка вражеских беспилотников над Ростовской областью. Также появились кадры, на которых отчетливо слышен почти беспрерывный грохот.

Читайте также:
В районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧСДва беспилотника атаковали Ростовскую область 1 январяДва вражеских беспилотника перехватили над Азовским морем
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Атака#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика