«Не выходите на улицу»: авиационную опасность объявили по северу Ростовской области

Posted 11 февраля, 13:49
Published 11 февраля, 13:49
Modified 11 февраля, 13:51
Updated 11 февраля, 13:51
Угрозу авиационной атаки объявили в Миллеровском районе в 13.10 мск. Позже, в 15.58 мск, экстренные сообщения пришли жителям Тарасовского и Чертковского районов, а также Каменска и Гуково.
«Укройтесь в помещениях без окон, не выходите на улицу, сохраняйте спокойствие», — пишет приложение экстренной информации РСЧС.
Ранее силы противовоздушной обороны разгромили более десятка вражеских беспилотников над Ростовской областью. Также появились кадры, на которых отчетливо слышен почти беспрерывный грохот.