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Posted 11 февраля, 16:08

Published 11 февраля, 16:08

Modified 11 февраля, 16:10

Updated 11 февраля, 16:10

Замерзший человек

Новости вторника: Ростов лишился главы города, а в области похолодало до -25 градусов

11 февраля 2025, 16:08
Фото: Шедеврум. Замерзший человек
Депутаты переизбрали председателем Гордумы Ростова Зинаиду Неярохину, назначили дату выборов главы, а в регионе зафиксировали мороз до -25 градусов.

Отставка Неярохиной

В Ростове депутаты Гордумы единогласно приняли досрочную отставку Зинаиды Неярохиной. Это стало известно во время заседания 11 февраля.

В ходе заседания уточнили, что в прошлом году, когда должности главы города и председателя Гордумы решили разделить, приняли новый областной закон. По действующим правилам, после истечения срока полномочий действующего председателя глава города должен избираться по итогам конкурса.

Спустя полчаса после совещаний представителей фракций депутаты Гордумы вновь наделили Неярохину полномочиями председателя законодательного органа. Таким образом она лишилась статуса главы города.

Гордума Ростова объявит дату конкурса для должности главы администрации города
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Новый глава города

В связи с лишением Зинаиды Неярохиной должности главы города, в Ростове объявили конкурс на освободившийся пост.

Он состоится в 10.00 мск 10 марта 2025 года.

Администрация Ростова
Администрация Ростова. Фото: rostovgazeta.ru

Голосование за двух кандидатов, прошедших конкурсный отбор, пройдет в ходе заседания Гордумы 11 марта. Таким образом, имя нового главы города будет объявлено в этот же день.

Мороз -25 градусов зафиксирован в Ростовской области 10 февраля
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Рекордные морозы

В регионе в ночь на 11 февраля температура опустилась до -20 градусов, а в некоторых районах — еще ниже.

Дончане поделились фотографиями своих термометров. Так, в Каменске-Шахтинском ударили морозы до -13 градусов, а в Кашарах — до -19.

В Вешенской при этом похолодало до -20, а в Гуково и хуторе Грай-Воронец Миллеровского района — еще ниже (около -21).

Наименьшие значения показали термометры в селе Алексеево-Лозовском Чертковского района — почти -25 градусов.

В Ростове при этом температура опустилась лишь до -10 градусов.

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