Общественник призвал ограничить езду курьеров по тротуарам в Ростове

Posted 11 февраля, 17:50
Published 11 февраля, 17:50
Modified 12 февраля, 04:22
Updated 12 февраля, 04:22
Общественник уверен, что курьерам на электромопедах нужно запретить ездить по тротуарам в Ростове.
«Правила дорожного движения позволяют человеку спокойно ходить по пешеходным дорожкам. Но о каком спокойствии идет речь, если в любой момент рядом проносятся доставщики еды на электромопедах? По дорожкам ходят пенсионеры, родители с маленькими детьми, будущие мамы. Люди вынуждены постоянно оглядываться. Зная, что в непосредственной близости на скорости 30-40 километров в час может пролететь транспортное средство», — говорит Владислав Махмудов.
Собеседник объясняет, что случаев, когда на электромопедах ударяли детей и пожилых людей то рулем, то багажником, известно много. Общественник уточняет, что сегодня этой проблемой озадачились в Санкт-Петербурге.
«Но я считаю, что эту задачу нужно решать во всех городах миллионниках. Пешеходы не должны находиться в зависимости от СИМов [*средства индивидуальной мобильности — прим. редакции]. Уже сегодня в Ростове много доставщиков еды на электромопедах. А с наступлением тепла добавятся самокатчики. Получается, что ходить по тротуарам станет совсем небезопасно?» — комментирует эксперт.
Выход из ситуации собеседник видит простой. Приравнять водителей электромопедов к участникам дорожного движения, обязав сдавать экзамен по ПДД.
«И разрешить им передвигаться, например, по выделенной для автобусов полосе. Или по велосипедным дорожкам», — резюмирует общественник.