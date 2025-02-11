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Posted 11 февраля, 17:50

Published 11 февраля, 17:50

Modified 12 февраля, 04:22

Updated 12 февраля, 04:22

Доставщик на мопеде в Ростове

Общественник призвал ограничить езду курьеров по тротуарам в Ростове

11 февраля 2025, 17:50
Фото: Unsplash. Доставщик на мопеде в Ростове
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Эксклюзив
Не успели ростовчане привыкнуть к электросамокатчикам, как зимой на тротуарах в Ростове появились доставщики продуктов на электромопедах. Лихо передвигаясь по гололеду на тротуарах, они нарушают спокойный путь пешеходов, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Общественник уверен, что курьерам на электромопедах нужно запретить ездить по тротуарам в Ростове.

«Правила дорожного движения позволяют человеку спокойно ходить по пешеходным дорожкам. Но о каком спокойствии идет речь, если в любой момент рядом проносятся доставщики еды на электромопедах? По дорожкам ходят пенсионеры, родители с маленькими детьми, будущие мамы. Люди вынуждены постоянно оглядываться. Зная, что в непосредственной близости на скорости 30-40 километров в час может пролететь транспортное средство», — говорит Владислав Махмудов.

Собеседник объясняет, что случаев, когда на электромопедах ударяли детей и пожилых людей то рулем, то багажником, известно много. Общественник уточняет, что сегодня этой проблемой озадачились в Санкт-Петербурге.

«Но я считаю, что эту задачу нужно решать во всех городах миллионниках. Пешеходы не должны находиться в зависимости от СИМов [*средства индивидуальной мобильности — прим. редакции]. Уже сегодня в Ростове много доставщиков еды на электромопедах. А с наступлением тепла добавятся самокатчики. Получается, что ходить по тротуарам станет совсем небезопасно?» — комментирует эксперт.
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Выход из ситуации собеседник видит простой. Приравнять водителей электромопедов к участникам дорожного движения, обязав сдавать экзамен по ПДД.

«И разрешить им передвигаться, например, по выделенной для автобусов полосе. Или по велосипедным дорожкам», — резюмирует общественник.
Нужно ли ограничить движение электромопедов по тротуарам в Ростове?
Проголосовало: 2 чел.

Ранее RostovGazeta сообщала, как самокатчик сбил женщину у входа в здание администрации Ростова.

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