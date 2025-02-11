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Posted 11 февраля, 07:34

Published 11 февраля, 07:34

Modified 11 февраля, 07:36

Updated 11 февраля, 07:36

ДТП с автобусом в Ростове

Отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-Дону

11 февраля 2025, 07:34
Фото: Госавтоиснпекция Ростов. ДТП с автобусом в Ростове
В Ростове-на-Дону городской автобус наехал на мужчину, который шел по ходу движения транспортного средства, информирует Госавтоинспекция Ростовской области.

ДТП произошло в воскресенье днем, 10 февраля, на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. 51-летний водитель автобуса «Нефаз 5299» двигался по маршруту и подъехал к очередной остановке со стороны Театрального проспекта в направлении улицы Каяни. Отъезжая от остановочного пункта, автомобилист не заметил пешехода и сбил его.

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36-летний мужчина получил травмы и попал в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее RostovGazeta рассказала, что на автодороге Аксайского района во время ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали.

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