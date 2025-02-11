Отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-Дону

Posted 11 февраля, 07:34
Published 11 февраля, 07:34
Modified 11 февраля, 07:36
Updated 11 февраля, 07:36
ДТП произошло в воскресенье днем, 10 февраля, на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. 51-летний водитель автобуса «Нефаз 5299» двигался по маршруту и подъехал к очередной остановке со стороны Театрального проспекта в направлении улицы Каяни. Отъезжая от остановочного пункта, автомобилист не заметил пешехода и сбил его.
36-летний мужчина получил травмы и попал в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее RostovGazeta рассказала, что на автодороге Аксайского района во время ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали.