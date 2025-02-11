Пенсии военным проиндексируют на 9,5% в Ростовской области

Posted 11 февраля, 11:49
Published 11 февраля, 11:49
Modified 11 февраля, 11:51
Updated 11 февраля, 11:51
По поручению президента России Владимира Путина в стране будут индексированы военные пенсии еще на 4,4%. При этом ранее они были проиндексированы на 5,1%. Постановление будет реализовано «задним числом», то есть с 1 января 2025 года.
«Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.