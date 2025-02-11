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Posted 11 февраля, 11:49

Published 11 февраля, 11:49

Modified 11 февраля, 11:51

Updated 11 февраля, 11:51

Мужчина в военной форме

Пенсии военным проиндексируют на 9,5% в Ростовской области

11 февраля 2025, 11:49
Фото: donland.ru. Мужчина в военной форме
Депутаты Государственной Думы приняли закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам в России, в том числе и в Ростовской области. Соответствующее решение опубликовано в системе обеспечения законодательной деятельности.

По поручению президента России Владимира Путина в стране будут индексированы военные пенсии еще на 4,4%. При этом ранее они были проиндексированы на 5,1%. Постановление будет реализовано «задним числом», то есть с 1 января 2025 года.

«Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как жителям Ростова-на-Дону можно увеличить пенсию в 2025 году.

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