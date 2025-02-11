Пермская ЦБК увеличила выпуск бумаги, картона и гофропродукции

Posted 11 февраля, 07:24
Published 11 февраля, 07:24
Modified 11 февраля, 07:24
Updated 11 февраля, 07:24
По итогам года компания сохранила свои позиции в топ-10 крупнейших отечественных производителей тарных картонов и гофроупаковки. К увеличению объемов ПЦБК также добавила выпуск новой продукции: бумаги и картона с низким граммажем — 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это нововведение помогает уменьшить вес конечного продукта, гофроупаковки, при этом сохраняя ее качественные характеристики, сообщает издание properm.ru.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркивает, что достигнутые успехи стали результатом ориентированности на потребности клиентов, а также масштабной модернизации оборудования, повышения эффективности производственных процессов и снижения издержек.
По его словам, ПЦБК ориентирована на клиента и стремится предвосхитить его нужды, предлагая оптимальные и экономичные упаковочные решения, соответствующие высоким стандартам качества. В 2024 году компания успешно достигла уровня 90 г/м², а в текущем году планирует начать отгрузку продукции с удельной массой 80 г/м². Такие низкие граммажи предъявляют более высокие требования к оборудованию, автоматизации процессов, производственному планированию и системе контроля качества.
В рамках дальнейшего развития картонно-бумажного производства на ПЦБК также продолжится обновление площадок, занимающихся производством гофропродукции. Компания нацелена на внедрение новой производственной линии и глубокую модернизацию имеющегося оборудования. Это позволит предприятию увеличить объем предоставляемой клиентам гофроупаковки до 2,8 млн квадратных метров в месяц.
Компания продолжает успешно удерживать свои позиции и на международных рынках. В 2024 году ПЦБК экспортировала 15,5 тыс. тонн бумаги и картона. Основными направлениями поставок стали Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели ПЦБК также демонстрируют рост: в 2024 году выручка достигла 22 млрд рублей, а общий объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил более 3,9 млрд рублей. По предварительным оценкам, в 2025 году компания ожидает увеличения поступлений до 22,5 млрд рублей.