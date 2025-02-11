Пермская ЦБК увеличила выпуск бумаги, картона и гофропродукции

По его словам, ПЦБК ориентирована на клиента и стремится предвосхитить его нужды, предлагая оптимальные и экономичные упаковочные решения, соответствующие высоким стандартам качества. В 2024 году компания успешно достигла уровня 90 г/м², а в текущем году планирует начать отгрузку продукции с удельной массой 80 г/м². Такие низкие граммажи предъявляют более высокие требования к оборудованию, автоматизации процессов, производственному планированию и системе контроля качества.