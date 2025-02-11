По делу главы донского Минфина Федотовой могут допросить депутатов

Posted 11 февраля, 14:26
Published 11 февраля, 14:26
Modified 11 февраля, 14:31
Updated 11 февраля, 14:31
Федотову задержали 3 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что Федотова нанесла значительный ущерб казне, оформив несколько крупных кредитов для нужд региона по высокой ставке.
На нее возбудили уголовное дело и взяли под арест на два месяца. Подробнее о деле главы Минфина — в материале RostovGazeta.
Согласно данным источника, перед принятием решения об оформлении кредита Федотова согласовала это с депутатами.
«Сначала предложение готовит комитет по бюджету, налогам и собственности. А потом депутаты голосуют», — цитирует собеседника 1RND.
По информации источника, следователи могут допросить Андрея Харченко — первого заместителя председателя Заксобрания региона.
Отметим, что официальной информации об этом не поступало.