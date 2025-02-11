rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 14:26

Published 11 февраля, 14:26

Modified 11 февраля, 14:31

Updated 11 февраля, 14:31

Лилия Федотова в ЗС РО

По делу главы донского Минфина Федотовой могут допросить депутатов

11 февраля 2025, 14:26
Фото: donland.ru. Лилия Федотова в ЗС РО
По делу главы Минфина Ростовской области Лилии Федотовой могут допросить депутатов региона. Об этом рассказал 1RND, ссылаясь на источник в одном из силовых ведомств.

Федотову задержали 3 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что Федотова нанесла значительный ущерб казне, оформив несколько крупных кредитов для нужд региона по высокой ставке.

На нее возбудили уголовное дело и взяли под арест на два месяца. Подробнее о деле главы Минфина — в материале RostovGazeta.

Согласно данным источника, перед принятием решения об оформлении кредита Федотова согласовала это с депутатами.

«Сначала предложение готовит комитет по бюджету, налогам и собственности. А потом депутаты голосуют», — цитирует собеседника 1RND.

По информации источника, следователи могут допросить Андрея Харченко — первого заместителя председателя Заксобрания региона.

Отметим, что официальной информации об этом не поступало.

«Единая Россия» исключила главу Минфина Ростовской области из партии
Узнать подробнее
Читайте также:
«Единая Россия» исключила главу Минфина Ростовской области из партииСемь дней в реанимации: курьер из Ростова боится, что виновница ДТП избежит наказанияПо делу главы Минфина Ростовской области Федотовой допросят ее заместителя
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бюджет#Депутаты#Уголовное дело#Заксобрание#Минфин#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика