Поезд насмерть сбил пешехода на рельсах в Ростовской области

Posted 11 февраля, 08:29
Published 11 февраля, 08:29
Modified 11 февраля, 08:31
Updated 11 февраля, 08:31
ЧП случилось накануне днем на перегоне «Пролетарск-Ельмут». 10 февраля там проезжал грузовой поезд. На 357-м километре на рельсы вышел мужчина. Машинист подал сигнал, увидев человека на пути, но было слишком поздно. Остановить состав он не успевал даже с экстренным торможением. К моменту приближения пешеход все еще был на рельсах.
На место вызвали спецслужбы. Прибывшие медики констатировали смерть человека. Погибшим оказался 49-летний житель города Пролетарск.
Ранее пенсионер получил смертельные травмы, попав под колеса пассажирского поезда на перегоне «Лихая-Каменская».