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Posted 11 февраля, 08:29

Published 11 февраля, 08:29

Modified 11 февраля, 08:31

Updated 11 февраля, 08:31

Грузовые поезда

Поезд насмерть сбил пешехода на рельсах в Ростовской области

11 февраля 2025, 08:29
Фото: 1MI. Грузовые поезда
В Ростовской области 49-летний мужчина погиб на железнодорожных путях. Об этом 11 февраля сообщили в УТ МВД по СКФО.

ЧП случилось накануне днем на перегоне «Пролетарск-Ельмут». 10 февраля там проезжал грузовой поезд. На 357-м километре на рельсы вышел мужчина. Машинист подал сигнал, увидев человека на пути, но было слишком поздно. Остановить состав он не успевал даже с экстренным торможением. К моменту приближения пешеход все еще был на рельсах.

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На место вызвали спецслужбы. Прибывшие медики констатировали смерть человека. Погибшим оказался 49-летний житель города Пролетарск.

Ранее пенсионер получил смертельные травмы, попав под колеса пассажирского поезда на перегоне «Лихая-Каменская».

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