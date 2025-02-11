Поезд насмерть сбил пешехода на рельсах в Ростовской области

ЧП случилось накануне днем на перегоне «Пролетарск-Ельмут». 10 февраля там проезжал грузовой поезд. На 357-м километре на рельсы вышел мужчина. Машинист подал сигнал, увидев человека на пути, но было слишком поздно. Остановить состав он не успевал даже с экстренным торможением. К моменту приближения пешеход все еще был на рельсах.