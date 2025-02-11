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Posted 11 февраля, 15:56

Published 11 февраля, 15:56

Modified 11 февраля, 15:58

Updated 11 февраля, 15:58

Вечеринка в караоке-баре

Полиция разбирается в ночном конфликте в караоке-клубе в Ростове

11 февраля 2025, 15:56
Фото: Unsplash. Вечеринка в караоке-баре
СМИ сообщили, что в одном из караоке-клубов в центре Ростова произошел конфликт, в ходе которого человек, похожий на врио начальника угрозыска Батайска Виссариона Тонояна, угрожал бармену и облил администратора коктейлем. В ГУ МВД России по Ростовской области прокомментировали данный инцидент.

Напомним, информация о дебоше появилась в соцмедиа. По сообщениям СМИ, похожий на Тононяна человек устроил скандал в ночном заведении на Социалистической улице. Он пришел в караоке-бар вместе с братом и спутницей. Спустя некоторое время посетитель якобы начал дебоширить и угрожать персоналу: обещал бармену разбить ему голову бутылкой, а затем плеснул администратору напитком в лицо.

Очевидцы сообщают, что тот находился под действием алкоголя. Также были опубликованы кадры, на которых мужчина ведет себя агрессивно.

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В МВД рассказали, что конфликт произошел вечером 1 февраля, однако в полицию никаких заявлений по этому поводу не поступало. В ведомстве сообщили, что будет проведена проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МВД#Алкоголь#Проверка#Инцидент#Дебош#Происшествия
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