Полиция разбирается в ночном конфликте в караоке-клубе в Ростове

Напомним, информация о дебоше появилась в соцмедиа. По сообщениям СМИ, похожий на Тононяна человек устроил скандал в ночном заведении на Социалистической улице. Он пришел в караоке-бар вместе с братом и спутницей. Спустя некоторое время посетитель якобы начал дебоширить и угрожать персоналу: обещал бармену разбить ему голову бутылкой, а затем плеснул администратору напитком в лицо.