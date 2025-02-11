Полиция разбирается в ночном конфликте в караоке-клубе в Ростове

Posted 11 февраля, 15:56
Published 11 февраля, 15:56
Modified 11 февраля, 15:58
Updated 11 февраля, 15:58
Напомним, информация о дебоше появилась в соцмедиа. По сообщениям СМИ, похожий на Тононяна человек устроил скандал в ночном заведении на Социалистической улице. Он пришел в караоке-бар вместе с братом и спутницей. Спустя некоторое время посетитель якобы начал дебоширить и угрожать персоналу: обещал бармену разбить ему голову бутылкой, а затем плеснул администратору напитком в лицо.
Очевидцы сообщают, что тот находился под действием алкоголя. Также были опубликованы кадры, на которых мужчина ведет себя агрессивно.
В МВД рассказали, что конфликт произошел вечером 1 февраля, однако в полицию никаких заявлений по этому поводу не поступало. В ведомстве сообщили, что будет проведена проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.