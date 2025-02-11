Появились кадры ДТП на М-4, в котором погиб сотрудник ДПС в Ростовской области

Смертельная авария произошла в понедельник, 10 февраля, на трассе М-4 «Дон» Красносулинского района Ростовской области. По предварительным данным, 22-летний водитель малотоннажного грузовика «Газель Next» при движении не уступил проезд большегрузу Foton, что привело к их столкновению.