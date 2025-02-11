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Posted 11 февраля, 08:25

Published 11 февраля, 08:25

Modified 11 февраля, 08:27

Updated 11 февраля, 08:27

Фото с места ДТП

Появились кадры ДТП на М-4, в котором погиб сотрудник ДПС в Ростовской области

11 февраля 2025, 08:25
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Фото с места ДТП
В Ростовской области под колеса автомобиля попал сотрудник ГИБДД, который проверял документы у водителя на трассе М-4 «Дон». Кадры с места происшествия предоставила региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария произошла в понедельник, 10 февраля, на трассе М-4 «Дон» Красносулинского района Ростовской области. По предварительным данным, 22-летний водитель малотоннажного грузовика «Газель Next» при движении не уступил проезд большегрузу Foton, что привело к их столкновению.

После сильного удара отечественный автомобиль оттолкнуло на грузовое авто марки Mercedes, которое остановил на обочине для осмотра документов сотрудник ДПС. В результате ДТП погиб 34-летний инспектор ГИБДД, которого зажало между транспортными средствами.

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На кадрах видно, что в основном у фуры пострадала кабина: корпус и лобовое стекло разбиты, металл помят и деформирован. А по всей трассе разбросаны куски стекла.

Добавим, что полицейские начали проверку и выяснение всех деталей ДТП.

Ранее отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-Дону.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Авария#Смертельное ДТП#Гибель человека#Столкновение#Инспектор ДПС#Происшествия
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