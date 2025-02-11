Появились кадры ДТП на М-4, в котором погиб сотрудник ДПС в Ростовской области

Posted 11 февраля, 08:25
Published 11 февраля, 08:25
Modified 11 февраля, 08:27
Updated 11 февраля, 08:27
Смертельная авария произошла в понедельник, 10 февраля, на трассе М-4 «Дон» Красносулинского района Ростовской области. По предварительным данным, 22-летний водитель малотоннажного грузовика «Газель Next» при движении не уступил проезд большегрузу Foton, что привело к их столкновению.
После сильного удара отечественный автомобиль оттолкнуло на грузовое авто марки Mercedes, которое остановил на обочине для осмотра документов сотрудник ДПС. В результате ДТП погиб 34-летний инспектор ГИБДД, которого зажало между транспортными средствами.
На кадрах видно, что в основном у фуры пострадала кабина: корпус и лобовое стекло разбиты, металл помят и деформирован. А по всей трассе разбросаны куски стекла.
Добавим, что полицейские начали проверку и выяснение всех деталей ДТП.
Ранее отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-Дону.