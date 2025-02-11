Превратили жизнь людей в ад: сотни голубей поселись в квартире на Каширской в Ростове

Posted 11 февраля, 13:15
Published 11 февраля, 13:15
Modified 11 февраля, 13:17
Updated 11 февраля, 13:17
По словам жильцов многоэтажки, владелец квартиры здесь давно не проживает. В его жилье порядка 20 лет назад стали селиться голуби. Птицы залетают через открытую форточку. Они без присмотра живут в квартире и умирают все эти годы, создавая полную антисанитарию. Жители рассказывают, как насекомые отсюда расползаются по всему дому.
Корреспондент RostovGazeta побывал на месте. Воркование голубей хорошо слышно не только на лестничной клетке, но и на ближайших этажах. Судя по доносящимся из квартиры звукам, голуби не только воркуют, но и летают, падают и что-то роняют.
«Даже если с улицы посмотреть на дом, видно, как в эту квартиру постоянно залетают птицы», — жалуются соседи.
Собственник жилья, по словам ростовчан, скрывается от людей. Это подтверждает и оставленная на двери записка от газовщиков, в которой его просят связаться с представителями службы, и уведомление из управляющей компании, которая уже давно ликвидирована, и огромный слой паутины на двери.
По словам жильцов, уже порядка 20 лет проблема квартиры с самостоятельно живущими в ней голубями не находит решения. Воркование голубей особенно сильно слышно на верхних этажах дома. Люди объясняют, что голуби оккупировали не только отдельно взятую квартиру, но и чердак. Туда они проникают через открытые слуховые окна, которые должны быть закрыты сеткой от птиц. Но управляющая компания ничего не предпринимает.
В УК ссылаются на то, что никто не имеет права проникать в жилье против воли владельца. Вскрывать квартиру без его согласия можно только если требуется спасти жизнь или имущество.
«Неужели то, что жизнь людей превратилась в кошмар из-за поселившихся голубей не является поводом для принятия управляющей компанией каких-то мер? А ведь голуби переносчики птичьего гриппа. Представляете, какой в доме рассадник?» — возмущаются жильцы.