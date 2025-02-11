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Posted 11 февраля, 13:15

Published 11 февраля, 13:15

Modified 11 февраля, 13:17

Updated 11 февраля, 13:17

Стая голубей

Превратили жизнь людей в ад: сотни голубей поселись в квартире на Каширской в Ростове

11 февраля 2025, 13:15
Фото: pvproductions/freepik. Стая голубей

Сотни голубей поселись в квартире на Каширской в Ростове

Жители многоэтажного дома на Каширской, 6 в Ростове сообщили RostovGazeta, как почти 20 лет в одной из квартир массово живут, плодятся и умирают голуби.

По словам жильцов многоэтажки, владелец квартиры здесь давно не проживает. В его жилье порядка 20 лет назад стали селиться голуби. Птицы залетают через открытую форточку. Они без присмотра живут в квартире и умирают все эти годы, создавая полную антисанитарию. Жители рассказывают, как насекомые отсюда расползаются по всему дому.

Что творится в квартире многоэтажки, в которой почти 20-и лет самостоятельно плодятся голуби. Фото сделано много лет назад.
Что творится в квартире многоэтажки, в которой почти 20-и лет самостоятельно плодятся голуби. Фото сделано много лет назад.
Что творится в квартире многоэтажки, в которой почти 20-и лет самостоятельно плодятся голуби. Фото сделано много лет назад.. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

Корреспондент RostovGazeta побывал на месте. Воркование голубей хорошо слышно не только на лестничной клетке, но и на ближайших этажах. Судя по доносящимся из квартиры звукам, голуби не только воркуют, но и летают, падают и что-то роняют.

«Даже если с улицы посмотреть на дом, видно, как в эту квартиру постоянно залетают птицы», — жалуются соседи.

Собственник жилья, по словам ростовчан, скрывается от людей. Это подтверждает и оставленная на двери записка от газовщиков, в которой его просят связаться с представителями службы, и уведомление из управляющей компании, которая уже давно ликвидирована, и огромный слой паутины на двери.

Видео: rostovgazeta.ru. Из квартиры в многоэтажке, которую оккупировали голуби, слышно воркование
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По словам жильцов, уже порядка 20 лет проблема квартиры с самостоятельно живущими в ней голубями не находит решения. Воркование голубей особенно сильно слышно на верхних этажах дома. Люди объясняют, что голуби оккупировали не только отдельно взятую квартиру, но и чердак. Туда они проникают через открытые слуховые окна, которые должны быть закрыты сеткой от птиц. Но управляющая компания ничего не предпринимает.

В УК ссылаются на то, что никто не имеет права проникать в жилье против воли владельца. Вскрывать квартиру без его согласия можно только если требуется спасти жизнь или имущество.

«Неужели то, что жизнь людей превратилась в кошмар из-за поселившихся голубей не является поводом для принятия управляющей компанией каких-то мер? А ведь голуби переносчики птичьего гриппа. Представляете, какой в доме рассадник?» — возмущаются жильцы.
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