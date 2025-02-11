Превратили жизнь людей в ад: сотни голубей поселись в квартире на Каширской в Ростове

По словам жильцов, уже порядка 20 лет проблема квартиры с самостоятельно живущими в ней голубями не находит решения. Воркование голубей особенно сильно слышно на верхних этажах дома. Люди объясняют, что голуби оккупировали не только отдельно взятую квартиру, но и чердак. Туда они проникают через открытые слуховые окна, которые должны быть закрыты сеткой от птиц. Но управляющая компания ничего не предпринимает.