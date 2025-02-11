Прокуратура начала проверку из-за коллапса, оставившего Ростов без отопления

Ранее появилась информация, что крупная авария в Советском районе оставила без отопления жителей порядка 350 многоэтажек. По словам исполняющего обязанности главы горадминистрации Александра Скрябина, повредилась тепломагистраль, которая питает теплом центр города. Он также сообщил, что ремонтные работы займут около суток.