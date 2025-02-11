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Posted 11 февраля, 17:57

Published 11 февраля, 17:57

Modified 11 февраля, 17:59

Updated 11 февраля, 17:59

Прокуратура начала проверку из-за коллапса, оставившего Ростов без отопления

Прокуратура начала проверку из-за коллапса, оставившего Ростов без отопления

11 февраля 2025, 17:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальные аварии
Прокуратура Ростовской области проведет проверку после коммунальных аварий, которые 11 февраля оставили жителей четырех районов Ростова без отопления. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация, что крупная авария в Советском районе оставила без отопления жителей порядка 350 многоэтажек. По словам исполняющего обязанности главы горадминистрации Александра Скрябина, повредилась тепломагистраль, которая питает теплом центр города. Он также сообщил, что ремонтные работы займут около суток.

А до этого без тепла до вечера остались жители сразу трех районов города.

При этом, по последним данным синоптиков, в ближайшие сутки температура в Ростове опустится до -9 градусов.

В связи с этим прокуратура организовала проверку данных инцидентов. Также было поставлено под контроль восстановление тепла для жителей Ворошиловского, Пролетарского и Кировского районов.

Четвертая за день авария оставила без тепла 350 многоэтажек в Ростове
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Отопление#Коммунальные аварии#Ремонтные работы#Тепломагистраль#Происшествия
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