Прокуратура начала проверку из-за коллапса, оставившего Ростов без отопления

Posted 11 февраля, 17:57
Published 11 февраля, 17:57
Modified 11 февраля, 17:59
Updated 11 февраля, 17:59
Ранее появилась информация, что крупная авария в Советском районе оставила без отопления жителей порядка 350 многоэтажек. По словам исполняющего обязанности главы горадминистрации Александра Скрябина, повредилась тепломагистраль, которая питает теплом центр города. Он также сообщил, что ремонтные работы займут около суток.
А до этого без тепла до вечера остались жители сразу трех районов города.
При этом, по последним данным синоптиков, в ближайшие сутки температура в Ростове опустится до -9 градусов.
В связи с этим прокуратура организовала проверку данных инцидентов. Также было поставлено под контроль восстановление тепла для жителей Ворошиловского, Пролетарского и Кировского районов.