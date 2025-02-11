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Posted 11 февраля, 17:28

Published 11 февраля, 17:28

Modified 11 февраля, 17:28

Updated 11 февраля, 17:28

Старинные и новые дома в Ростове

Ростовчане стали массово скупать вторичное жилье в 2025 году

11 февраля 2025, 17:28
Фото: rostovgazeta.ru. Старинные и новые дома в Ростове
У ростовчан вырос спрос на вторичное жилье на 8% в январе 2025 года. Об этом рассказали аналитики одного из популярных сервисов объявлений.

По данным экспертов «Авито Недвижимость», повышение спроса на вторичном рынке зафиксировали в 40 из 43 крупных российских городах. Больше других таким жильем заинтересовались кемеровчане (+38%) и москвичи (+36%). В Ростове же спрос на готовую недвижимость подскочил на 8%. Стоимость составила 6,4 миллиона рублей за объект и 125 тысяч рублей за квадрат.

При этом самое дорогое жилье эксперты зафиксировали в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге (34, 14 и 12 миллионов рублей соответственно), а дешевое — в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по четыре миллиона рублей).

«Отчасти это объясняется формированием отложенного спроса: потенциальные покупатели в фоновом режиме следят за ситуацией на рынке, ищут подходящие предложения, но пока не выходят на сделки», — сообщает эксперт Сергей Ерёмкин.
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Ранее аналитики рассказали о том, чьи зарплаты в Ростовской области выросли на 31% за год.

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