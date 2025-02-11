Ростовчане стали массово скупать вторичное жилье в 2025 году

По данным экспертов «Авито Недвижимость», повышение спроса на вторичном рынке зафиксировали в 40 из 43 крупных российских городах. Больше других таким жильем заинтересовались кемеровчане (+38%) и москвичи (+36%). В Ростове же спрос на готовую недвижимость подскочил на 8%. Стоимость составила 6,4 миллиона рублей за объект и 125 тысяч рублей за квадрат.