Саранча может атаковать Ростовскую область дважды в 2025 году

Posted 11 февраля, 07:29
Published 11 февраля, 07:29
Modified 11 февраля, 07:30
Updated 11 февраля, 07:30
По мнению ростовского агронома Михаила Жарунова, в 2025 году саранча сможет атаковать регион минимум два раза за сезон.
«Учитывая последние прогнозы от Россельхозцентра, уже в середине июля мы можем ожидать волну саранчи. Она быстро перемещается при попутном ветре. Если такой будет, то не исключено, что из соседнего Краснодарского или Ставропольского края саранча дойдет и до Ростовской области», — считает эксперт.
Михаил Жарунов добавляет, что возобновление очагов нашествия саранчи может также начаться в конце июня.
«Кроме принесенной из соседних регионов, у нас может обитать и своя колония вредителей. Если хозяйства проведут некачественную обработку, в конце июня — начале июня встанет на крыло местная популяция. Остановить взрослую подвижную саранчу сложно», — говорит Михаил Жарунов.
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