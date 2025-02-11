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Posted 11 февраля, 07:29

Published 11 февраля, 07:29

Modified 11 февраля, 07:30

Updated 11 февраля, 07:30

Когда в Ростовской области ждать нашествия саранчи в 2025 году

Саранча может атаковать Ростовскую область дважды в 2025 году

11 февраля 2025, 07:29
Фото: wikimedia.org. Когда в Ростовской области ждать нашествия саранчи в 2025 году
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Эксклюзив
Саранчу в Ростовскую область принесет попутный ветер, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.

По мнению ростовского агронома Михаила Жарунова, в 2025 году саранча сможет атаковать регион минимум два раза за сезон.

«Учитывая последние прогнозы от Россельхозцентра, уже в середине июля мы можем ожидать волну саранчи. Она быстро перемещается при попутном ветре. Если такой будет, то не исключено, что из соседнего Краснодарского или Ставропольского края саранча дойдет и до Ростовской области», — считает эксперт.

Михаил Жарунов добавляет, что возобновление очагов нашествия саранчи может также начаться в конце июня.

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«Кроме принесенной из соседних регионов, у нас может обитать и своя колония вредителей. Если хозяйства проведут некачественную обработку, в конце июня — начале июня встанет на крыло местная популяция. Остановить взрослую подвижную саранчу сложно», — говорит Михаил Жарунов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что донские фермеры сокращают поголовье коров.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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