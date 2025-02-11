Скрябин сообщил, когда дадут отопление оставшимся без тепла в мороз жителям Ростова

Posted 11 февраля, 15:59
Published 11 февраля, 15:59
Modified 11 февраля, 16:01
Updated 11 февраля, 16:01
По словам Александра Скрябина, повреждения получила тепломагистраль, снабжающая теплом центральную часть города. В итоге без отопления остались примерно около 350 многоэтажек на 14 улицах (Пушкинская, Буденновский, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, Соколова, Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко).
«Теплоснабжение осуществляется по временной схеме, что позволит быстрее запустить отопление после ликвидации дефекта», — пишет Александр Скрябин.
Ремонтные работы займут около суток.