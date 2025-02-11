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Posted 11 февраля, 15:59

Published 11 февраля, 15:59

Modified 11 февраля, 16:01

Updated 11 февраля, 16:01

Отопление в многоквартирном доме

Скрябин сообщил, когда дадут отопление оставшимся без тепла в мороз жителям Ростова

11 февраля 2025, 15:59
Фото: 1MI. Отопление в многоквартирном доме

Оставившую без тепла 350 домов в центре Ростова аварию устранят в течение суток

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин рассказал, что из-за крупной аварии в Советском районе на улице Толмачева без тепла останутся 350 многоэтажек.

По словам Александра Скрябина, повреждения получила тепломагистраль, снабжающая теплом центральную часть города. В итоге без отопления остались примерно около 350 многоэтажек на 14 улицах (Пушкинская, Буденновский, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, Соколова, Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко).

«Теплоснабжение осуществляется по временной схеме, что позволит быстрее запустить отопление после ликвидации дефекта», — пишет Александр Скрябин.

Ремонтные работы займут около суток.

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До этого сразу три коммунальных аварии произошли на теплосетях в разных районах города.

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