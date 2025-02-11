Скрябин сообщил, когда дадут отопление оставшимся без тепла в мороз жителям Ростова

По словам Александра Скрябина, повреждения получила тепломагистраль, снабжающая теплом центральную часть города. В итоге без отопления остались примерно около 350 многоэтажек на 14 улицах (Пушкинская, Буденновский, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, Соколова, Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко).