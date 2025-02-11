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Posted 11 февраля, 13:51

Published 11 февраля, 13:51

Modified 11 февраля, 13:53

Updated 11 февраля, 13:53

Перевернувшаяся фура

Собирается пробка: ДТП с тремя фурами произошло в Ростовской области на М-4 «Дон»

11 февраля 2025, 13:51
Фото: 71.mchs.gov.ru. Перевернувшаяся фура

ДТП с тремя фурами произошло в Ростовской области на М-4 «Дон»

В Шахтах возле Аютинского поста Госавтоинспекции произошла массовая авария: столкнулись три грузовика. Об этом стало известно со слов очевидцев и в сервисе «Яндекс. Карты».

Авария с участием трех большегрузов произошла на участке трассы М-4 «Дон» во вторник, 11 февраля. Об этом рассказал один из участников чата «Трасса М-4 Дон» в 14.57 мск.

«В Шахтах на посту ГАИ авария из трёх грузовиков… Направление в сторону Ростова-на-Дону. Собирается пробка», — пишет телеграм-пользователь.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», авария произошла в среднем и правом рядах.

Уточняем, что в Госавтоинспекции данную информацию пока не комментировали. О погибших и пострадавших не сообщается.

Появились кадры ДТП на М-4, в котором погиб сотрудник ДПС в Ростовской области
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ДТП на Яндекс. Картах
ДТП на Яндекс. Картах. Фото: Яндекс. Карты

Ранее появились кадры страшного ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области, в котором погиб инспектор ГИБДД.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Шахты#Авария#Пробка#ГИБДД#Грузовики#Госавтоинспекция
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