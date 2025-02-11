Собирается пробка: ДТП с тремя фурами произошло в Ростовской области на М-4 «Дон»

Posted 11 февраля, 13:51
Published 11 февраля, 13:51
Modified 11 февраля, 13:53
Updated 11 февраля, 13:53
Авария с участием трех большегрузов произошла на участке трассы М-4 «Дон» во вторник, 11 февраля. Об этом рассказал один из участников чата «Трасса М-4 Дон» в 14.57 мск.
«В Шахтах на посту ГАИ авария из трёх грузовиков… Направление в сторону Ростова-на-Дону. Собирается пробка», — пишет телеграм-пользователь.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», авария произошла в среднем и правом рядах.
Уточняем, что в Госавтоинспекции данную информацию пока не комментировали. О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее появились кадры страшного ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области, в котором погиб инспектор ГИБДД.