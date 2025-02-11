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Posted 11 февраля, 16:20

Published 11 февраля, 16:20

Modified 11 февраля, 16:22

Updated 11 февраля, 16:22

Авиационная опасность в Таганроге продлилась две минуты

«Спуститесь в подвал»: глава Таганрога объявила авиационную опасность на 2 минуты

11 февраля 2025, 16:20
Фото: Изображение Midjourney. Авиационная опасность в Таганроге продлилась две минуты

Авиационная опасность в Таганроге продлилась две минуты

В Таганроге объявили, а затем — почти сразу отменили авиационную опасность. Это стало известно из телеграм-канала главы города Светланы Камбуловой.

11 февраля в 16.52 мск была объявлена авиационная опасность. Глава Таганрога посоветовала горожанам сохранять спокойствие и отойти в безопасное место.

«Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — пишет Светлана Камбулова.

Авиационная опасность продлилась всего две минуты. Так, уже в 16.54 мск глава города объявила отбой угрозы атаки с воздуха.

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Как писала RostovGazeta ранее, в этот же день об авиационной опасности жителям региона сообщили в приложении экстренной информации РСЧС. Под угрозой воздушной атаки оказались несколько районов Ростовской области.

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