«Спуститесь в подвал»: глава Таганрога объявила авиационную опасность на 2 минуты

Posted 11 февраля, 16:20
Published 11 февраля, 16:20
Modified 11 февраля, 16:22
Updated 11 февраля, 16:22
11 февраля в 16.52 мск была объявлена авиационная опасность. Глава Таганрога посоветовала горожанам сохранять спокойствие и отойти в безопасное место.
«Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — пишет Светлана Камбулова.
Авиационная опасность продлилась всего две минуты. Так, уже в 16.54 мск глава города объявила отбой угрозы атаки с воздуха.
Как писала RostovGazeta ранее, в этот же день об авиационной опасности жителям региона сообщили в приложении экстренной информации РСЧС. Под угрозой воздушной атаки оказались несколько районов Ростовской области.