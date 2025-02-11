Стало известно, почему председатель Гордумы Ростова покинула пост

Posted 11 февраля, 09:46
Published 11 февраля, 09:46
Modified 11 февраля, 09:48
Updated 11 февраля, 09:48
Ситуацию с досрочным увольнением Заинаиды Нерояхиной объяснил ее заместитель Сергей Сухариев. По его словам, все дело в недавнем увольнении главы администрации Ростова Алексея Логвиненко. По областному закону, принятому в 2024 году, после истечения срока полномочий Зинаиды Неярохиной должны были разделить должность председателя Гордумы — главы города. Вторая часть перейдет главе администрации.
Но так как главы администрации уже нет, Зинаида Васильевна решила переизбраться в председатели. За один час ее отставку приняли и избрали вновь. После этого определились со сроками проведения конкурса на должность главы города (вместо главы администрации). Основной этап состоится 10 марта.