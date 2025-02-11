Стало известно, почему председатель Гордумы Ростова покинула пост

Но так как главы администрации уже нет, Зинаида Васильевна решила переизбраться в председатели. За один час ее отставку приняли и избрали вновь. После этого определились со сроками проведения конкурса на должность главы города (вместо главы администрации). Основной этап состоится 10 марта.