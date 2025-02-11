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Posted 11 февраля, 09:46

Published 11 февраля, 09:46

Modified 11 февраля, 09:48

Updated 11 февраля, 09:48

У администрации Ростова

Стало известно, почему председатель Гордумы Ростова покинула пост

11 февраля 2025, 09:46
Фото: rostovgazeta.ru. У администрации Ростова
Сюжет
Выборы
Депутаты Гордумы Ростова приняли отставку своего председателя 11 февраля. Рассказываем, почему Зинаида Неярохина досрочно сложила полномочия.

Ситуацию с досрочным увольнением Заинаиды Нерояхиной объяснил ее заместитель Сергей Сухариев. По его словам, все дело в недавнем увольнении главы администрации Ростова Алексея Логвиненко. По областному закону, принятому в 2024 году, после истечения срока полномочий Зинаиды Неярохиной должны были разделить должность председателя Гордумы — главы города. Вторая часть перейдет главе администрации.

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Но так как главы администрации уже нет, Зинаида Васильевна решила переизбраться в председатели. За один час ее отставку приняли и избрали вновь. После этого определились со сроками проведения конкурса на должность главы города (вместо главы администрации). Основной этап состоится 10 марта.

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