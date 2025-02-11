Сыр подорожал почти на 25 рублей за месяц в Ростовской области

Самые низкие средние цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры зафиксировали в Миллерово. Там килограмм стоит в среднем 841,04 рубля. А вот самые высокие цены на сыр зафиксированы в Ростове-на-Дону. Здесь его в среднем продают за 909 рублей.