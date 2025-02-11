Сыр подорожал почти на 25 рублей за месяц в Ростовской области

Posted 11 февраля, 06:38
Published 11 февраля, 06:38
Modified 11 февраля, 06:40
Updated 11 февраля, 06:40
Так, в Ростовской области в начале января в среднем килограмм сыра можно было приобрести за 850,95 рубля. При этом уже в феврале его усредненная стоимость достигла 874,28 рубля. Прирост составил 23,33 рубля.
Самые низкие средние цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры зафиксировали в Миллерово. Там килограмм стоит в среднем 841,04 рубля. А вот самые высокие цены на сыр зафиксированы в Ростове-на-Дону. Здесь его в среднем продают за 909 рублей.
До этого RostovGazeta писала о том, что рост цен коснулся не только сыра, но и других видов молочной продукции: сметаны, творога и сливочного масла. Актуальные ценники на товары смотрите в нашем материале.