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Posted 11 февраля, 06:38

Published 11 февраля, 06:38

Modified 11 февраля, 06:40

Updated 11 февраля, 06:40

Сыры на полке

Сыр подорожал почти на 25 рублей за месяц в Ростовской области

11 февраля 2025, 06:38
Фото: pxhere. Сыры на полке
С января на февраль 2025 года в Ростовской области средняя стоимость некоторых видов сыров выросла сразу на 25 рублей, сообщает Ростовстат.

Так, в Ростовской области в начале января в среднем килограмм сыра можно было приобрести за 850,95 рубля. При этом уже в феврале его усредненная стоимость достигла 874,28 рубля. Прирост составил 23,33 рубля.

Самые низкие средние цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры зафиксировали в Миллерово. Там килограмм стоит в среднем 841,04 рубля. А вот самые высокие цены на сыр зафиксированы в Ростове-на-Дону. Здесь его в среднем продают за 909 рублей.

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До этого RostovGazeta писала о том, что рост цен коснулся не только сыра, но и других видов молочной продукции: сметаны, творога и сливочного масла. Актуальные ценники на товары смотрите в нашем материале.

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