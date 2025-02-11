T2 и Южный федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в проектную деятельность и проведение совместных образовательных, карьерных и научных мероприятий. Помимо этого, в рамках соглашения студенты университета будут иметь возможность прохождения практик и стажировок на базе компании, а также использования кейсов из производственного и исследовательского опыта оператора для разработки собственных проектов, в том числе для подготовки дипломных и диссертационных работ.