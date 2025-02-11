Ученые с нуля восстановили популяцию осетра в Азовском море

Так, в 2024 году весь вылов в Азово-Черноморском бассейне составил 35,4 тысячи тонн. В частности, за последние годы в девять раз (с 55 до 445 тонн) вырос показатель вылова креветок. Также повысился объем выловленных рапанов и азовской камбалы-калкан.