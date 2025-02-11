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Posted 11 февраля, 05:22

Published 11 февраля, 05:22

Modified 11 февраля, 05:24

Updated 11 февраля, 05:24

Осетр в Азовском море

Ученые с нуля восстановили популяцию осетра в Азовском море

11 февраля 2025, 05:22
Фото: azniirkh.vniro.ru. Осетр в Азовском море
В Ростове состоялось заседание Азово-Черноморского научно-промыслового совета, на котором стало известно об увеличении популяции некоторых видов морских обитателей, в том числе и креветок. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе Росрыболовства.

Так, в 2024 году весь вылов в Азово-Черноморском бассейне составил 35,4 тысячи тонн. В частности, за последние годы в девять раз (с 55 до 445 тонн) вырос показатель вылова креветок. Также повысился объем выловленных рапанов и азовской камбалы-калкан.

По информации ученых, в акватории Азовского моря сохраняется положительная динамика увеличения запасов русского осетра. Его популяция за десять лет выросла практически с нуля до трех тысяч тонн. Также растут запасы азовской севрюги и стерляди в реке Дон.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Креветки#Рыба#Рыболовство#Росрыболовство#Популяция
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