Ученые с нуля восстановили популяцию осетра в Азовском море

Posted 11 февраля, 05:22
Published 11 февраля, 05:22
Modified 11 февраля, 05:24
Updated 11 февраля, 05:24
Так, в 2024 году весь вылов в Азово-Черноморском бассейне составил 35,4 тысячи тонн. В частности, за последние годы в девять раз (с 55 до 445 тонн) вырос показатель вылова креветок. Также повысился объем выловленных рапанов и азовской камбалы-калкан.
По информации ученых, в акватории Азовского моря сохраняется положительная динамика увеличения запасов русского осетра. Его популяция за десять лет выросла практически с нуля до трех тысяч тонн. Также растут запасы азовской севрюги и стерляди в реке Дон.
Ранее из Красной книги исключили Черноморско-азовскую шемаю. Несмотря на это, охота на нее все еще под запретом.