Уровень воды в реке Дон снизится до неблагоприятных отметок с 11 февраля

Posted 11 февраля, 09:59
Published 11 февраля, 09:59
Modified 11 февраля, 10:01
Updated 11 февраля, 10:01
Согласно прогнозу гидрометцентра, уровень воды в устье реки Дон, протекающего между Аксаем и Азовом, будет падать в период с 11 по 13 февраля. За это время показатели упадут ниже неблагоприятных отметок на 24 — 67 сантиметров.
Порывистый северо-восточный ветер принес не мало проблем в Ростовскую область. Помимо обмеления Дона, жителей Новочеркасска предупредили о проблемах с водоснабжением. В связи в этим власти города решили ввести режим повышенной готовности.
А ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону похолодает до -10 градусов. Узнайте, сколько еще продержатся морозы и ветра, в нашем материале.