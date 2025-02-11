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Posted 11 февраля, 09:59

Published 11 февраля, 09:59

Modified 11 февраля, 10:01

Updated 11 февраля, 10:01

Река Дон

Уровень воды в реке Дон снизится до неблагоприятных отметок с 11 февраля

11 февраля 2025, 09:59
Фото: rostovgazeta.ru. Река Дон
В Ростовской области продолжается ветровой сгон воды из местных водоемов. Природное явление не обошло стороной и реку Дон, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Согласно прогнозу гидрометцентра, уровень воды в устье реки Дон, протекающего между Аксаем и Азовом, будет падать в период с 11 по 13 февраля. За это время показатели упадут ниже неблагоприятных отметок на 24 — 67 сантиметров.

Порывистый северо-восточный ветер принес не мало проблем в Ростовскую область. Помимо обмеления Дона, жителей Новочеркасска предупредили о проблемах с водоснабжением. В связи в этим власти города решили ввести режим повышенной готовности.

Весной уровень в реке Дон в Ростовской области ожидается ниже нормы
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А ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону похолодает до -10 градусов. Узнайте, сколько еще продержатся морозы и ветра, в нашем материале.

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