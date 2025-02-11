Уровень воды в реке Дон снизится до неблагоприятных отметок с 11 февраля

Согласно прогнозу гидрометцентра, уровень воды в устье реки Дон, протекающего между Аксаем и Азовом, будет падать в период с 11 по 13 февраля. За это время показатели упадут ниже неблагоприятных отметок на 24 — 67 сантиметров.