В Гордуме объяснили увеличение грунтовых дорог в Ростове-на-Дону

Posted 11 февраля, 19:14
Published 11 февраля, 19:14
Modified 11 февраля, 19:14
Updated 11 февраля, 19:14
Директор департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов отчитался, что за период с 2020 по 2024 годы в Ростове-на-Дону было отремонтировано и благоустроено 70 грунтовок общей площадью 207 тысяч квадратных метров.
Несмотря на это, некоторые депутаты категорично высказались о результатах проделанных работ.
«При таких темпах перевода их доля заметно не снизится», — заявил депутат Евгений Иванов.
«Я 70 лет живу в Первомайском районе и не вижу грунтовок, которые у нас асфальтируются», — подтвердил Юрий Нерсесян.
Председатель комиссии Гордумы по транспортному обслуживанию и дорожной деятельности Александр Фетисов отметил, что для снижения доли грунтовых дорог необходимо выделить дополнительные средства из бюджета.
«Темпы ремонта грунтовых дорог с устройством на них капитального дорожного покрытия недостаточны. Необходимо увеличить объём бюджетных расходов на это направление», — сообщил он.
В итоге депутаты обязали департамент до 10 марта сформировать перечень объектов по ремонту грунтовых дорог на 2025 год и до 15 ноября завершить все ремонтные работы.
Ранее стало известно, что депутаты Гордумы Ростова приняли отставку своего председателя Зинаиды Неярохиной.