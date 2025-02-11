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Posted 11 февраля, 19:14

Published 11 февраля, 19:14

Modified 11 февраля, 19:14

Updated 11 февраля, 19:14

В Гордуме объяснили увеличение грунтовых дорог в Ростове-на-Дону

В Гордуме объяснили увеличение грунтовых дорог в Ростове-на-Дону

11 февраля 2025, 19:14
Фото: 1MI. В Гордуме объяснили увеличение грунтовых дорог в Ростове-на-Дону
На 30-м заседании Гордумы Ростова 11 февраля обсудили проблему грунтовых дорог в городе. По словам депутатов, для благоустройства грунтовок необходимы дополнительные бюджетные средства и увеличение темпов работы. Информацию об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

Директор департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов отчитался, что за период с 2020 по 2024 годы в Ростове-на-Дону было отремонтировано и благоустроено 70 грунтовок общей площадью 207 тысяч квадратных метров.

Несмотря на это, некоторые депутаты категорично высказались о результатах проделанных работ.

«При таких темпах перевода их доля заметно не снизится», — заявил депутат Евгений Иванов.
«Я 70 лет живу в Первомайском районе и не вижу грунтовок, которые у нас асфальтируются», — подтвердил Юрий Нерсесян.

Председатель комиссии Гордумы по транспортному обслуживанию и дорожной деятельности Александр Фетисов отметил, что для снижения доли грунтовых дорог необходимо выделить дополнительные средства из бюджета.

«Темпы ремонта грунтовых дорог с устройством на них капитального дорожного покрытия недостаточны. Необходимо увеличить объём бюджетных расходов на это направление», — сообщил он.

В итоге депутаты обязали департамент до 10 марта сформировать перечень объектов по ремонту грунтовых дорог на 2025 год и до 15 ноября завершить все ремонтные работы.

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Ранее стало известно, что депутаты Гордумы Ростова приняли отставку своего председателя Зинаиды Неярохиной.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог#Бюджет#Благоустройство#Ремонт#Гордума#Грунтовые дороги
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