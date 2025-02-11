В мороз три района Ростова-на-Дону остались без отопления. Когда вернут тепло?

Posted 11 февраля, 13:17
Published 11 февраля, 13:17
Modified 11 февраля, 13:20
Updated 11 февраля, 13:20
Первый дефект обнаружили на улице Добровольского Ворошиловского района. Коммунальные службы планируют устранить его до 20.00 мск 11 февраля. Из-за ремонтных работ без тепла остались многоэтажки на участке Добровольского от бульвара Комарова до улицы Волкова.
Вторая авария произошла на улице 13-я линия в Пролетарском районе. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Привет, Ростов», видно, что видимость упала практически до нуля.
В департаменте ЖКХ и энергетики сообщили, что подачу тепла ограничат до 20.00 мск в домах в границах улиц Закруткина и 13-я Линия.
Идентичная ситуация произошла и на переулке в Кировском районе. Там до вечера без ресурса будут многоэтажки на переулке Университетский.
Ранее жители региона пожаловались, что выставляемые им суммы к оплате за электричество не соответствуют реальным начислениям.