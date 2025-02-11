В мороз три района Ростова-на-Дону остались без отопления. Когда вернут тепло?

Первый дефект обнаружили на улице Добровольского Ворошиловского района. Коммунальные службы планируют устранить его до 20.00 мск 11 февраля. Из-за ремонтных работ без тепла остались многоэтажки на участке Добровольского от бульвара Комарова до улицы Волкова.