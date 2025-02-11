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Posted 11 февраля, 06:45

Published 11 февраля, 06:45

Modified 11 февраля, 06:45

Updated 11 февраля, 06:45

В РФ открыли лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

В РФ открыли лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

11 февраля 2025, 06:45
Фото: Изображение Midjourney.
Банк для предпринимателей «Хайс» стал первым в России лайфстайл-банком, предлагающим широкий спектр услуг для индивидуальных предпринимателей без комиссий и тарифов.

С февраля 2025 года организация устранила дополнительные условия для клиентов и внедрила концепцию «семейного офиса», заменив тем самым привычные банковские услуги.

Основанный в 2021 году банк «Хайс» сфокусировался на оказании финансовых услуг индивидуальным предпринимателям: в частности, это переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, поддержку внешнеэкономической деятельности, бухгалтерский учет и международные переводы. Об этом пишет 56orb.ru.

Чтобы стать клиентам банка, предприниматель должен соответствовать определённым требованиям: иметь минимальный опыт работы на рынке не менее года, зарекомендовать себя как надежный партнер и находиться в «зеленой зоне риска» по классификации Центробанка.

В ближайшем будущем в банке запланирован запуск трех новых категорий продуктов: бесплатные финансовые инструменты, индивидуализированные услуги семейного офиса, которые будут учитывать как банковские, так и личные потребности клиентов, а также лайфстайл-сервисы.

Новым СЕО «Хайс» назначен Павел Семенов, ранее возглавлявший правление Модульбанка и основавший компанию «Черная бухгалтерия».

Семенов акцентирует внимание на том, что главной задачей «Хайс» является повышение качества обслуживания для предпринимателей. Он убеждён, что новый стандарт значительно улучшит уровень банковских услуг в России.

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