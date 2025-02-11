В РФ открыли лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

Posted 11 февраля, 06:45
Published 11 февраля, 06:45
Modified 11 февраля, 06:45
Updated 11 февраля, 06:45
С февраля 2025 года организация устранила дополнительные условия для клиентов и внедрила концепцию «семейного офиса», заменив тем самым привычные банковские услуги.
Основанный в 2021 году банк «Хайс» сфокусировался на оказании финансовых услуг индивидуальным предпринимателям: в частности, это переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, поддержку внешнеэкономической деятельности, бухгалтерский учет и международные переводы. Об этом пишет 56orb.ru.
Чтобы стать клиентам банка, предприниматель должен соответствовать определённым требованиям: иметь минимальный опыт работы на рынке не менее года, зарекомендовать себя как надежный партнер и находиться в «зеленой зоне риска» по классификации Центробанка.
В ближайшем будущем в банке запланирован запуск трех новых категорий продуктов: бесплатные финансовые инструменты, индивидуализированные услуги семейного офиса, которые будут учитывать как банковские, так и личные потребности клиентов, а также лайфстайл-сервисы.
Новым СЕО «Хайс» назначен Павел Семенов, ранее возглавлявший правление Модульбанка и основавший компанию «Черная бухгалтерия».
Семенов акцентирует внимание на том, что главной задачей «Хайс» является повышение качества обслуживания для предпринимателей. Он убеждён, что новый стандарт значительно улучшит уровень банковских услуг в России.