В Ростове на Северном 13-летняя девочка выпала из окна

Posted 11 февраля, 18:40
Published 11 февраля, 18:40
Modified 11 февраля, 18:42
Updated 11 февраля, 18:42
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что крыша автомобиля значительно повредилась от падения подростка с большой высоты. По данным источника, девочка выпала из окна 10 этажа. Пострадавшую увезла карета скорой помощи, она осталась жива.
«Девочка 13 лет упала из окна выше на Пацаева, 16/1. Очевидцы сообщают, что она осталась жива. Ребенка увезла скорая», — пишет телеграм-канал.
Уточняем, что официальной информации от оперативных служб пока не поступало.