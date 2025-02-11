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Posted 11 февраля, 18:40

Published 11 февраля, 18:40

Modified 11 февраля, 18:42

Updated 11 февраля, 18:42

В Ростове на Северном 13-летняя девочка выпала из окна

В Ростове на Северном 13-летняя девочка выпала из окна

11 февраля 2025, 18:40
Фото: 1MI. В Ростове на Северном 13-летняя девочка выпала из окна
В Ростове 13-летняя девочка упала на машину с многоэтажки, расположенной на Пацаева, 16/1. Кадры опубликовал телеграм-канал «Ростов главный».

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что крыша автомобиля значительно повредилась от падения подростка с большой высоты. По данным источника, девочка выпала из окна 10 этажа. Пострадавшую увезла карета скорой помощи, она осталась жива.

«Девочка 13 лет упала из окна выше на Пацаева, 16/1. Очевидцы сообщают, что она осталась жива. Ребенка увезла скорая», — пишет телеграм-канал.

Уточняем, что официальной информации от оперативных служб пока не поступало.

Фото: https://t.me/glavnyi_rostov/46216

Ранее два мужчины свалились с большой высоты во время демонтажа строительных конструкций моста.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Скорая помощь#Падение#Инцидент#Многоэтажка#Происшествия
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