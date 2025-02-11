В Ростове на Северном 13-летняя девочка выпала из окна

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что крыша автомобиля значительно повредилась от падения подростка с большой высоты. По данным источника, девочка выпала из окна 10 этажа. Пострадавшую увезла карета скорой помощи, она осталась жива.