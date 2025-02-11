В Ростове участились случаи мошенничества с «ошибочным» переводом денег на карту

В банке объяснили, что при переводе от незнакомца денег, возвращать их нужно правильно. Не пересылать их снова, и, тем более, не переводить на другой счет. Для выполнения возврата средств, полученных от незнакомца, в приложении предусмотрена функция «вернуть обратно». Эта функция становится доступной при переходе в истории на «подробности платежа».