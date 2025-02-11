В Ростове участились случаи мошенничества с «ошибочным» переводом денег на карту

Posted 11 февраля, 13:08
Published 11 февраля, 13:08
Modified 11 февраля, 13:10
Updated 11 февраля, 13:10
Утро корреспондента RostovGazeta началось неожиданно. От незнакомого абонента на карту поступили деньги — 6 тысяч рублей. Тут же последовал звонок с неизвестного номера. Женщина уверяла, что перевод сделала по ошибке. Дескать, она пыталась отправить деньги дочери, и ошиблась в одной цифре.
Понятно, что средства чужие, и их нужно вернуть. Но такая схема обмана известна уже давно. И если верить мошеннику, который убеждает отправить деньги на счет другого лица (в данном случае — дочери), можно лишиться накопленных сбережений.
В беседе с незнакомкой корреспондент дал понять, что не собирается направлять деньги на незнакомый счет.
Вскоре женщина стала писать в мессенджер. Возможно, она действительно ошиблась, переведя средства незнакомому мужчине вместо своей дочери. Однако ее сообщения выглядели предельно странными. По крайней мере, жители Ростова и области не выражают так свои мысли, в том числе и в переписке.
В банке объяснили, что при переводе от незнакомца денег, возвращать их нужно правильно. Не пересылать их снова, и, тем более, не переводить на другой счет. Для выполнения возврата средств, полученных от незнакомца, в приложении предусмотрена функция «вернуть обратно». Эта функция становится доступной при переходе в истории на «подробности платежа».
«Если что-то не так, перевод у вас не осуществится. Если все хорошо, средства вернутся отправителю денежных средств», — уточнили в техподдержке банка.
Ранее RostovGazeta сообщала, как мошенники обманывают ростовчан под предлогом просьбы взять в долг.