rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 12:40

Published 11 февраля, 12:40

Modified 11 февраля, 12:42

Updated 11 февраля, 12:42

Мужчина провалился под лед

В Ростовской области из замерзшей реки вытащили тело мужчины

11 февраля 2025, 12:40
Фото: 13.mchs.gov.ru. Мужчина провалился под лед
В Ростовской области второй жертвой тонкого льда за последние дни стал еще один мужчина, который провалился в ледяную воду во время рыбалки. Об этом рассказали в МЧС региона.

Напомним, 10 февраля в ведомстве сообщили об инциденте, который произошел в Чертковском районе. Там 73-летний мужчина решил порыбачить на пруду и провалился в ледяную воду.

11 февраля МЧС рассказали о похожей ситуации, которая произошла на реке Тузлов в хуторе Крюково. Там под лед провалился 73-летний рыбак. Оперативные службы нашли на месте происшествия вещи мужчины, а позже его тело достали из воды.

Берега водоемов Ростовской области усеяны мертвой рыбой из-за экстремальной погоды
Узнать подробнее

Ранее рыбаки обнаружили на берегах водных объектов региона огромное количество мертвой рыбы. Кадры с места событий опубликовала RostovGazeta.

В Ростовской области из пруда вытащили обледеневшее тело рыбака
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области из пруда вытащили обледеневшее тело рыбакаСтолб черного дыма: появились кадры пожара в парке «Малинки» в Ростовской областиГрузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Рыбалка#Последние новости Ростова на сегодня#Инцидент#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика