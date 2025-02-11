В Ростовской области из замерзшей реки вытащили тело мужчины

Posted 11 февраля, 12:40
Published 11 февраля, 12:40
Modified 11 февраля, 12:42
Updated 11 февраля, 12:42
Напомним, 10 февраля в ведомстве сообщили об инциденте, который произошел в Чертковском районе. Там 73-летний мужчина решил порыбачить на пруду и провалился в ледяную воду.
11 февраля МЧС рассказали о похожей ситуации, которая произошла на реке Тузлов в хуторе Крюково. Там под лед провалился 73-летний рыбак. Оперативные службы нашли на месте происшествия вещи мужчины, а позже его тело достали из воды.
Ранее рыбаки обнаружили на берегах водных объектов региона огромное количество мертвой рыбы. Кадры с места событий опубликовала RostovGazeta.