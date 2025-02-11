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Posted 11 февраля, 09:57

Published 11 февраля, 09:57

Modified 11 февраля, 13:52

Updated 11 февраля, 13:52

В Волгодонске модернизировали сеть LTE в районе промышленных предприятий

В Волгодонске модернизировали сеть LTE в районе промышленных предприятий

11 февраля 2025, 09:57
Фото: Aleksey Litovchenko/cc by 3.0/wiki.
Рядом с Волгодонской ТЭЦ-2 завершены работы по модернизации сети LTE от МТС.

Обновленная сеть 4G охватила сразу несколько крупных промышленных ростовских предприятий, в числе которых Атоммаш, Южная нефтегазовая компания, ВетроСтройДеталь. В зону модернизации сетей попал и градообразующий комплекс Волгодонской ТЭЦ-2, обеспечивающий энергией предприятия и жителей Ростовской области.

По словам директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, усиление LTE даст толчок к развитию цифровых сервисов на заводах, а значит ускорит их производительность.

#Екатерина Кузьмина
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