В Волгодонске модернизировали сеть LTE в районе промышленных предприятий

Обновленная сеть 4G охватила сразу несколько крупных промышленных ростовских предприятий, в числе которых Атоммаш, Южная нефтегазовая компания, ВетроСтройДеталь. В зону модернизации сетей попал и градообразующий комплекс Волгодонской ТЭЦ-2, обеспечивающий энергией предприятия и жителей Ростовской области.



По словам директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, усиление LTE даст толчок к развитию цифровых сервисов на заводах, а значит ускорит их производительность.