Вандалы разбили «Индустриальное сердце» на Береговой в Ростове

Во вторник утром, 11 февраля, жители Ростова-на-Дону заметили, что арт-объект поврежден. На кадрах видно, что вандалы не испортили само «Индустриальное сердце», но сильно повредили стеклянный футляр. Теперь скульптура обмотана сигнальной лентой, а также на ней висит объявление: «Приносим свои извинения за доставленные неудобства, ведутся технические работы».