Вандалы разбили «Индустриальное сердце» на Береговой в Ростове

Posted 11 февраля, 09:45
Published 11 февраля, 09:45
Modified 11 февраля, 09:47
Updated 11 февраля, 09:47
Во вторник утром, 11 февраля, жители Ростова-на-Дону заметили, что арт-объект поврежден. На кадрах видно, что вандалы не испортили само «Индустриальное сердце», но сильно повредили стеклянный футляр. Теперь скульптура обмотана сигнальной лентой, а также на ней висит объявление: «Приносим свои извинения за доставленные неудобства, ведутся технические работы».
В соцсетях ростовчане высказались, что таких вредителей нужно заставлять за свой счет восстанавливать испорченное имущество: «Животные, а не люди. Заставить, кто портит, за свой счет восстанавливать!».
«Может кто на электросамокате на скорости воткнулся? Уж очень похоже…», — предположил другой пользователь.
Добавим, что скульптура «Индустриальное сердце» появилась на Береговой улице еще в 2014 году.
Ранее стало известно, что жителю Ростовской области грозит пять лет заключения за разбитую мемориальную доску ветерана ВОВ.