rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 09:45

Published 11 февраля, 09:45

Modified 11 февраля, 09:47

Updated 11 февраля, 09:47

Скульптура «Индустриальное сердце» в Ростове

Вандалы разбили «Индустриальное сердце» на Береговой в Ростове

11 февраля 2025, 09:45
Фото: Александр бортник/Ядекс. Карты. видео rostovgazeta.ru. Скульптура «Индустриальное сердце» в Ростове
В Ростове-на-Дону неизвестные разбили стеклянный футляр, защищающий скульптуру «Индустриальное сердце», которая находится на городской набережной. На месте происшествия побывал корреспондент RostovGazeta.

Во вторник утром, 11 февраля, жители Ростова-на-Дону заметили, что арт-объект поврежден. На кадрах видно, что вандалы не испортили само «Индустриальное сердце», но сильно повредили стеклянный футляр. Теперь скульптура обмотана сигнальной лентой, а также на ней висит объявление: «Приносим свои извинения за доставленные неудобства, ведутся технические работы».

Стекло автобуса лопнуло на ходу и упало на пассажира в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

В соцсетях ростовчане высказались, что таких вредителей нужно заставлять за свой счет восстанавливать испорченное имущество: «Животные, а не люди. Заставить, кто портит, за свой счет восстанавливать!».

«Может кто на электросамокате на скорости воткнулся? Уж очень похоже…», — предположил другой пользователь.

Добавим, что скульптура «Индустриальное сердце» появилась на Береговой улице еще в 2014 году.

Ранее стало известно, что жителю Ростовской области грозит пять лет заключения за разбитую мемориальную доску ветерана ВОВ.

Читайте также:
Отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-ДонуСыр подорожал почти на 25 рублей за месяц в Ростовской областиДороги с изъянами и потоп в театре: за что судился бизнес Ростовской области в январе
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Набережная#Вандалы#Скульптура#Арт-объект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика