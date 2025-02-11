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Posted 11 февраля, 05:32

Published 11 февраля, 05:32

Modified 11 февраля, 05:34

Updated 11 февраля, 05:34

Военные разгромили 13 вражеских беспилотников над Ростовской областью

Военные разгромили 13 вражеских беспилотников над Ростовской областью

11 февраля 2025, 05:32
Фото: Минобороны России. Военные разгромили 13 вражеских беспилотников над Ростовской областью
В Ростовской области снова отразили воздушную атаку. Более десятка беспилотников перехватили над регионом, сообщает Минобороны России 11 февраля.

Накануне ночью в небе над регионом засекли 13 дронов. По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили над Шолоховским и Чертковским районами.

— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — добавил глава региона.
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— В Неклиновском районе тоже всю ночь бахало с 10 вечера до 5 утра, — уточнили в комментариях подписчики.

Всего за ночь сбили 40 беспилотников в России. Большинство из них (18 штук) — в Саратовской области. Еще шесть перехватили над Брянской областью, два — над Волгоградской и один — над Белгородской.

Ранее в Ростовской области сбили два украинских БПЛА.

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