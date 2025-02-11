Военные разгромили 13 вражеских беспилотников над Ростовской областью

Posted 11 февраля, 05:32
Published 11 февраля, 05:32
Modified 11 февраля, 05:34
Updated 11 февраля, 05:34
Накануне ночью в небе над регионом засекли 13 дронов. По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили над Шолоховским и Чертковским районами.
— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — добавил глава региона.
— В Неклиновском районе тоже всю ночь бахало с 10 вечера до 5 утра, — уточнили в комментариях подписчики.
Всего за ночь сбили 40 беспилотников в России. Большинство из них (18 штук) — в Саратовской области. Еще шесть перехватили над Брянской областью, два — над Волгоградской и один — над Белгородской.
Ранее в Ростовской области сбили два украинских БПЛА.