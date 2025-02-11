Врио начальника угрозыска Батайска в караоке угрожал бармену и облил администратора

«Каких-либо сообщений или заявлений в полицию по данному факту не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям всех участников конфликта и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении. О том, являлся ли участником конфликта Тоноян, не сообщается.