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Posted 11 февраля, 11:14

Published 11 февраля, 11:14

Modified 11 февраля, 11:32

Updated 11 февраля, 11:32

Посетитель караоке

Врио начальника угрозыска Батайска в караоке угрожал бармену и облил администратора

11 февраля 2025, 11:14
Фото: Pxhere. Посетитель караоке

Врио начальника угрозыска Батайска устроил дебош в караоке-клубе Ростова

В одном из караоке-клубов в центре Ростова-на-Дону заметили врио начальника угрозыска Батайска Виссариона Тонояна, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал, сообщает Царьград со ссылкой на Don Mash.

Инцидент произошел в развлекательном заведении на Социалистической улице Ростова-на-Дону. СМИ пишет, что Тоноян пришел на отдых с братом и спутницей. Спустя какое-то время высокопоставленный полицейский якобы начал дебоширить и разбрасываться угрозами. Сначала он, дескать, обещал бармену разбить ему голову бутылкой, затем плеснул девушке-администратору коктейлем в лицо.

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Видео: ТГ don_mash. Кадры с камеры наблюдения с дебошем

Также очевидцы утверждают, что мужчина и его спутница находились в состоянии алкогольного опьянения. Посетители вызвали им вызвали скорую помощь. Но в итоге заведение он покинул сам.

В региональном МВД сообщили, что инцидент произошел 1 февраля. В одном из развлекательных заведений города Ростова-на-Дону произошел конфликт между гражданами.

«Каких-либо сообщений или заявлений в полицию по данному факту не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям всех участников конфликта и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении. О том, являлся ли участником конфликта Тоноян, не сообщается.

Ранее бизнесмена из Новочеркасска осудили за пьяный дебош и драку с полицией в аэропорту.

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