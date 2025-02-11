Врио начальника угрозыска Батайска в караоке угрожал бармену и облил администратора

Posted 11 февраля, 11:14
Published 11 февраля, 11:14
Modified 11 февраля, 11:32
Updated 11 февраля, 11:32
Инцидент произошел в развлекательном заведении на Социалистической улице Ростова-на-Дону. СМИ пишет, что Тоноян пришел на отдых с братом и спутницей. Спустя какое-то время высокопоставленный полицейский якобы начал дебоширить и разбрасываться угрозами. Сначала он, дескать, обещал бармену разбить ему голову бутылкой, затем плеснул девушке-администратору коктейлем в лицо.
Также очевидцы утверждают, что мужчина и его спутница находились в состоянии алкогольного опьянения. Посетители вызвали им вызвали скорую помощь. Но в итоге заведение он покинул сам.
В региональном МВД сообщили, что инцидент произошел 1 февраля. В одном из развлекательных заведений города Ростова-на-Дону произошел конфликт между гражданами.
«Каких-либо сообщений или заявлений в полицию по данному факту не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям всех участников конфликта и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении. О том, являлся ли участником конфликта Тоноян, не сообщается.
Ранее бизнесмена из Новочеркасска осудили за пьяный дебош и драку с полицией в аэропорту.