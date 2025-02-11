ВТБ нарастил портфель розничных сбережений в январе на 47 млрд рублей

«ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре, тогда рост портфеля составил почти 900 млрд рублей, который в целом в январе остался „тихим“. Но глобально время вкладчика сохраняется — рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.