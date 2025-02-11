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Posted 11 февраля, 14:58

Published 11 февраля, 14:58

Modified 11 февраля, 15:00

Updated 11 февраля, 15:00

ВТБ нарастил портфель розничных сбережений в январе на 47 млрд рублей

ВТБ нарастил портфель розничных сбережений в январе на 47 млрд рублей

11 февраля 2025, 14:58
Фото: Изображение Midjourney.
Портфель розничных пассивов физлиц ВТБ в январе увеличился на 47 млрд рублей, прибавив 0,5%. В то же время рынок, по прогнозам банка, в январе показал традиционное сезонное снижение, порядка 150 млрд рублей.

В январе клиенты ВТБ открыли порядка 900 тысяч вкладов и 530 тысяч накопительных счетов.

«ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре, тогда рост портфеля составил почти 900 млрд рублей, который в целом в январе остался „тихим“. Но глобально время вкладчика сохраняется — рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ВТБ прогнозирует, что по итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 68 трлн. По оценке аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода. Портфель розничных пассивов ВТБ сейчас превысил 10 трлн рублей, а к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.

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