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Posted 11 февраля, 14:58

Published 11 февраля, 14:58

Modified 11 февраля, 15:00

Updated 11 февраля, 15:00

ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов на 60%

ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов на 60%

11 февраля 2025, 14:58
Фото: Изображение Midjourney.
Бриллианты продолжают демонстрировать высокий потенциал как защитный и долгосрочный инвестиционный инструмент. По итогам 2024 года количество сделок по инвестиционным бриллиантам в ВТБ увеличилось на 60%.

Объем портфеля продаж драгоценных камней вырос на 46% и достиг 2,2 млрд рублей.

Состоятельные клиенты рассматривают бриллианты в качестве альтернативных инвестиций наравне с золотом, цены на которое сейчас рекордно высокие. В значительной мере росту интереса к бриллиантам способствовала отмена 20% НДС при их покупке физическими лицами у банков в 2022 году.

«Традиционно состоятельным клиентам мы рекомендуем формировать свой портфель на принципах диверсификации и для класса альтернативных инвестиций, куда относятся и драгоценные камни, выделять от 5% до 10%. Уникальность и редкость делают бриллианты особенно привлекательными в условиях растущей волатильности на финансовых рынках и ограничений для традиционных инвестиций. В 2025 году мы ожидаем дальнейший рост интереса инвесторов к драгоценным камням как защитному инструменту, позволяющему хеджировать валютные риски и диверсифицировать свой портфель в долгосрочной перспективе», — прокомментировала Оксана Семененко, вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.

По данным АЛРОСА, на фоне высокого спроса только за последние два года крупные бриллианты фантазийных форм огранки принесли своим владельцам более 100% доходности в рублях. Неслучайно самая крупная сделка в 2024 году была совершена с цветным бриллиантом фантазийной формы на сумму более 200 млн рублей.

К бриллиантам инвестиционного класса с наивысшим потенциалом традиционно относят бесцветные бриллианты массой от 2 карат высоких характеристик цвета и качества — от D до F (от полностью до почти бесцветного) и чистоты до VVS2 (от идеально прозрачных до содержащих очень малые и трудноразличимые включения), а также бриллианты фантазийных цветов независимо от их размера.

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