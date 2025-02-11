ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов на 60%

«Традиционно состоятельным клиентам мы рекомендуем формировать свой портфель на принципах диверсификации и для класса альтернативных инвестиций, куда относятся и драгоценные камни, выделять от 5% до 10%. Уникальность и редкость делают бриллианты особенно привлекательными в условиях растущей волатильности на финансовых рынках и ограничений для традиционных инвестиций. В 2025 году мы ожидаем дальнейший рост интереса инвесторов к драгоценным камням как защитному инструменту, позволяющему хеджировать валютные риски и диверсифицировать свой портфель в долгосрочной перспективе», — прокомментировала Оксана Семененко, вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.